‘मां’ के अपमान पर गरमाई बिहार की सियासत! तेजस्वी यादव और RJD विधायक के खिलाफ पटना में FIR दर्ज

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा सुर्खियों में है। लेकिन वैशाली जिले में आयोजित एक सभा के दौरान ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने सियासी गलियारों को हिला दिया। आरोप है कि मंच पर मौजूद भीड़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की गईं। उस वक्त मंच पर खुद तेजस्वी यादव और महुआ विधायक मुकेश रोशन मौजूद थे। घटना का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और देखते ही देखते यह मामला चुनावी बहस का केंद्र बन गया।