‘मेरी किडनी गंदी है… टिकट और करोड़ों रुपये लेकर लगवाई,’ रोहिणी आचार्य ने किया एक और भावुक पोस्ट

लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने सोशल मीडिया पर अब एक और पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने उन पर लग रहे बेहद गंभीर और निजी आरोपों का ज़िक्र किया है। वहीं सोशल मीडिया यूजर रोहिणी आचार्या के सपोर्ट में पोस्ट कर रहे हैं। 

3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 16, 2025

rohini acharya

rohini acharya (photo- rohini acharya facebook)

बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब लालू प्रसाद यादव परिवार के भीतर उथल–पुथल मच गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने शनिवार को परिवार त्यागने और राजनीति से सन्यास लेने का ऐलान कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई पोस्ट किए। इसी कड़ी में उन्होंने अब एक बार फिर बेहद भावुक और विवादित पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट से लेकर राजनीतिक आरोपों और व्यक्तिगत अपमान तक कई गंभीर बातें लिखीं, जो अब चर्चा का बड़ा विषय बन चुकी हैं।

क्या कहा रोहिणी आचार्या ने

रोहिणी ने अपने पोस्ट में लिखा कि उन्हें यह कहकर अपमानित किया गया कि उन्होंने अपने पिता को गंदी किडनी दी, वह भी राजनीतिक टिकट और करोड़ों रुपये के बदले। पोस्ट में रोहिणी ने लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रूपए लिए, टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी। सभी शादीशुदा बेटियों और बहनों से कहूंगी कि जब आपके मायके में बेटा-भाई हो, तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं, अपने भाई, उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे।"

रोहिणी ने आगे लिखा, "सभी बहन-बेटियां अपना घर-परिवार देखें, अपने माता - पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें , सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनो बच्चों को नहीं देखा, किडनी देते वक्त न अपने पति, न अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करे किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो।"

रोहिणी के सपोर्ट में आए लोग

रोहिणी के पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर भी उनके सपोर्ट में आ गए हैं। लोग कह रहे हैं कि अच्छा है आपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। तो कोई कह रहा है कि राजनीति अपनी जगह है, पर बेटी पर चप्पल नहीं उठाना चाहिए।

  • सुधाकर चौधरी नाम के एक यूजर ने लिखा, "बहन देखिए आपने जो किया वो अपने पिता के लिए किया है और पिता कैसा भी हो भगवान समान होता है और ये अच्छी बात है आपने अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए। अपने किसी फैसले पर दुखी न होकर ये सोचिए आपने एक बेटे से भी जायदा फर्ज निभाया है यही सबसे बड़ी बात है।"
  • धर्मेन्द्र कुमार ने कहा, "राजनीति अपनी जगह है, पर बेटी पर चप्पल उठाना किसी भी समाज के लिए कलंक है। बिहार समझ गया कि सम्मान किसके यहां सुरक्षित है, इसलिए वोट भी उसी दिशा में गया।जो घर की बेटी का आदर नहीं कर सके, वे बाहर की बेटियों का क्या सम्मान करेंगे?"
  • अंकित कश्यप ने लिखा, "मैडम इतना कुछ हो गया आपके साथ और आपके पिताजी ख़ामोश हैं? माता जी चुप हैं? मीसा जी गायब हैं? ये कैसे संभव है कि पिता को जीवनदान देने वाली बेटी को उसी पिता के सामने इतना ज़लील किया जाए और वो कुछ ना बोले? राजनीति अपनी जगह है पर बिहार के किसी घर में ये संस्कार तो नहीं होगा।"

मुझे जलील किया गया, चप्पल उठाई गई

इससे पहले की पोस्ट में रोहिणी ने दावा किया था कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई, उन्हें अपमानित किया गया और उन पर चप्पल उठाई गई। उन्होंने लिखा, “कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया। गंदी गालियाँ दी गईं, चप्पल उठाया गया। मैंने सच नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे अपमान सहना पड़ा। मुझे मायके से दूर कर दिया गया, परिवार से अलग कर दिया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया।”

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

16 Nov 2025 01:17 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘मेरी किडनी गंदी है… टिकट और करोड़ों रुपये लेकर लगवाई,’ रोहिणी आचार्य ने किया एक और भावुक पोस्ट

