‘मेरी किडनी गंदी है… टिकट और करोड़ों रुपये लेकर लगवाई,’ रोहिणी आचार्य ने किया एक और भावुक पोस्ट

रोहिणी ने अपने पोस्ट में लिखा कि उन्हें यह कहकर अपमानित किया गया कि उन्होंने अपने पिता को गंदी किडनी दी, वह भी राजनीतिक टिकट और करोड़ों रुपये के बदले। पोस्ट में रोहिणी ने लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रूपए लिए, टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी। सभी शादीशुदा बेटियों और बहनों से कहूंगी कि जब आपके मायके में बेटा-भाई हो, तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं, अपने भाई, उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे।"