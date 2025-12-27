रोहतासगढ़ हादसा: रोपवे ट्रायल में ही धड़ाम, रोहतास में नए वर्ष पर होना था उद्घाटन

बिहार के रोहतास में रोहतासगढ़ किला और रोहितेश्वर धाम के बीच की यात्रा को सुगम बनाने के लिए बन रहे रोपवे ट्रायल में ही शुक्रवार को गिर गया। कैमूर पहाड़ी स्थित रोहतासगढ़ किला और रोहितेश्वर धाम के बीच यात्रा को सुगम बनाने के लिए 13 करोड़ की लागत से रोपवे बना था। नए साल में उद्घाटन होना था, ट्रायल चल रहा था। लेकिन, ट्रायल में ही पिलर धंस गए, अपर टर्मिनल स्टेशन भी आंशिक क्षतिग्रस्त हुआ। कोई जन-धन हानि नहीं हुई। जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित, 24 घंटे में रिपोर्ट देने का निर्देश।