पटना

पटना में 13 वर्षीय सोनू की सड़क हादसे में मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक फूंका, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज

बिहटा में एक तेज़ रफ़्तार ट्रक ने साइकिल सवार एक बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई, ट्रक चालक की पिटाई की गई और सड़क पर आग लगा दी गई, जिससे घंटों यातायात बाधित रहा।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 01, 2025

road accident

ट्रक घेर कर खड़े लोग (फोटो-पत्रिका)

पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर टोला में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने साइकिल सवार 13 वर्षीय सोनू राम को कुचल डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक को फूंक दिया और चालक की जमकर पिटाई कर दी। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया।

हादसे में मासूम की मौके पर मौत

मृतक सोनू राम की पहचान श्रीरामपुर टोला निवासी धर्मेंद्र राम के बेटे के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सोनू साइकिल से घर लौट रहा था तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बच्चा ट्रक के पहिये के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

गुस्साए लोगों ने ट्रक को फूंका

हादसे के बाद स्थानीय लोग भड़क उठे। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और ट्रक चालक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद भीड़ ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया।

पुलिस और ग्रामीणों में झड़प

गुस्साई भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को भी घेर लिया और नारेबाजी की। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं, पटना पश्चिम सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि चालक को हिरासत में ले लिया गया है और ट्रक को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों द्वारा चालक से मारपीट और पुलिस पर हमला करने के मामले में भी अलग से एफआईआर दर्ज की जाएगी।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

मासूम की मौत की खबर फैलते ही गांव में मातम छा गया। मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों का आरोप है कि दशहरा जैसे भीड़भाड़ वाले दिन भी प्रशासन ने भारी वाहनों के परिचालन पर रोक नहीं लगाई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। एसपी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि कानून सबके लिए समान है और किसी को भी हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मृतक के परिजनों को हर संभव न्याय मिलेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Bihar news

Published on:

01 Oct 2025 05:34 pm

Hindi News / Bihar / Patna / पटना में 13 वर्षीय सोनू की सड़क हादसे में मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक फूंका, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज

