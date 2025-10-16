वकीलों के चेंबर में अचानक दिखा जहरीला सांप, रसल वाइपर निकलने से सिविल कोर्ट में मचा हड़कंप

पटना सिविल कोर्ट में रसल वाइपर (फ़ोटो-पत्रिका )
पटना सिविल कोर्ट परिसर में गुरुवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब वकीलों के चेंबर के पास एक जहरीला सांप दिखाई दिया। पहले तो किसी को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब पास मौजूद अधिवक्ताओं ने देखा कि सांप रसल वाइपर (Russell’s Viper) प्रजाति का है तो पूरे कोर्ट कैंपस में हड़कंप मच गया। रसल वाइपर को बेहद जहरीला माना जाता है।
जानकारी के मुताबिक, सांप सबसे पहले अधिवक्ताओं के बैठने की जगह के पास देखा गया। कुछ वकीलों ने डर के मारे तुरंत अपनी कुर्सियां छोड़ दीं और वन विभाग को सूचना दी। कुछ ही देर में वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सावधानीपूर्वक उस सांप को पकड़कर सुरक्षित तरीके से वहां से हटा दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, “सांप करीब 4 से 5 फीट लंबा था और कुर्सियों के नीचे सरकते हुए देखा गया। पहले लगा कोई साधारण सांप है, लेकिन जब किसी ने फोटो खींची तो पता चला कि वो रसल वाइपर है।”
वन विभाग की शुरुआती जांच में यह संभावना जताई गई है कि सांप गंगा नदी के किनारे से कोर्ट परिसर में आया होगा। दरअसल, बीते कुछ दिनों में गंगा का जलस्तर बढ़ने से आसपास के निचले इलाकों में सांपों की गतिविधि बढ़ी है। ऐसे में यह जहरीला सांप रास्ता भटककर कोर्ट परिसर तक पहुंच गया होगा।
घटना के बाद वकीलों में डर और हैरानी दोनों देखी गई। कुछ देर के लिए कोर्ट की कार्यवाही भी बाधित हुई। कई अधिवक्ता अपने-अपने चेंबर से बाहर निकल आए। हालांकि, सांप के सुरक्षित पकड़ लिए जाने के बाद सभी ने राहत की सांस ली।
रसल वाइपर भारत में पाए जाने वाले चार सबसे जहरीले सांपों (Big Four) में से एक है। इसका जहर इंसान को कुछ ही घंटों में बेहोश कर सकता है और बिना इलाज के जानलेवा साबित हो सकता है। यह आमतौर पर झाड़ियों, खेतों और निचले इलाकों में पाया जाता है।
वन विभाग ने कोर्ट परिसर के आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा और सफाई अभियान चलाने की बात कही है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या वन्यजीव के दिखने पर तुरंत सूचना दें और खुद उसे पकड़ने की कोशिश न करें। फिलहाल, रसल वाइपर के पकड़ लिए जाने से स्थिति सामान्य हो गई है।
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग