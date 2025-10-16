वकीलों के चेंबर में अचानक दिखा जहरीला सांप, रसल वाइपर निकलने से सिविल कोर्ट में मचा हड़कंप

जानकारी के मुताबिक, सांप सबसे पहले अधिवक्ताओं के बैठने की जगह के पास देखा गया। कुछ वकीलों ने डर के मारे तुरंत अपनी कुर्सियां छोड़ दीं और वन विभाग को सूचना दी। कुछ ही देर में वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सावधानीपूर्वक उस सांप को पकड़कर सुरक्षित तरीके से वहां से हटा दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, “सांप करीब 4 से 5 फीट लंबा था और कुर्सियों के नीचे सरकते हुए देखा गया। पहले लगा कोई साधारण सांप है, लेकिन जब किसी ने फोटो खींची तो पता चला कि वो रसल वाइपर है।”