‘दलित-पिछड़ों को दबा रहे लालू के गुंडे’, गोपालगंज में दलितों की पिटाई पर भड़के सम्राट चौधरी, निरहुआ भी हुए फायर

इस गंभीर मामले पर डिप्टी सीएम और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने राजद पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद गुंडागर्दी पर उतर आई है और गरीबों को दबाने का प्रयास कर रही है। सम्राट चौधरी ने कहा, "हम लोग शुरू से कह रहे हैं, लालू जी का गुंडागर्दी आप देख लीजिए। लालू जी के गुंडे पूरे बिहार में आम लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को और स्वर्ण समाज से लड़ने का काम करते हैं। जबरदस्ती सत्ता छीनने का प्रयास किया जा रहा है।" उन्होंने राजद की आलोचना करते हुए कहा, "गरीबों को राजद की पार्टी कहने वाली राजद गरीबों को मार क्यों रही है? उनकी रक्षा करें। जनता इस गुंडागर्दी का जवाब इसी चुनाव में देगी।"