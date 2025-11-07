Patrika LogoSwitch to English

‘दलित-पिछड़ों को दबा रहे लालू के गुंडे’, गोपालगंज में दलितों की पिटाई पर भड़के सम्राट चौधरी, निरहुआ भी हुए फायर

गोपालगंज में मतदान के बाद दलितों ने कुछ भाजपा समर्थकों की पिटाई कर दी। इसके आरोप राजद समर्थकों पर लगा है। इसके बाद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत भाजपा नेता राजद पर हमलावर हैं।

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 07, 2025

Samrat Chaudhary

बिहार डिप्टी CM सम्राट चौधरी (IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न होते ही गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से देर शाम चुनावी हिंसा और तनाव की खबर सामने आई है। आरोप है कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को वोट नहीं देने के कारण सिधवलिया थाना क्षेत्र के बुचेया गांव में एक दलित परिवार के सदस्यों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे पिता-पुत्र समेत तीन लोग घायल हो गए। इसके अलावा दो अन्य जगह पर भी मारपीट के मामले सामने आए हैं। अब इस मामले पर सम्राट चौधरी समेत कई भाजपा नेता हमलावर हैं।

गरीबों को दबाने का प्रयास कर रही RJD - सम्राट चौधरी

इस गंभीर मामले पर डिप्टी सीएम और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने राजद पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद गुंडागर्दी पर उतर आई है और गरीबों को दबाने का प्रयास कर रही है। सम्राट चौधरी ने कहा, "हम लोग शुरू से कह रहे हैं, लालू जी का गुंडागर्दी आप देख लीजिए। लालू जी के गुंडे पूरे बिहार में आम लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को और स्वर्ण समाज से लड़ने का काम करते हैं। जबरदस्ती सत्ता छीनने का प्रयास किया जा रहा है।" उन्होंने राजद की आलोचना करते हुए कहा, "गरीबों को राजद की पार्टी कहने वाली राजद गरीबों को मार क्यों रही है? उनकी रक्षा करें। जनता इस गुंडागर्दी का जवाब इसी चुनाव में देगी।"

निरहुआ भी हुए हमलावर

इस मामले पर दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' ने कहा, राजद को वोट नहीं करने पर कहा यह लोग गुंडागर्दी करने पर उतर गए हैं। बिहार में बहुत बेहतर मतदान हुआ है। जनता विकास चाहती है राजद को गुंडागर्दी का जवाब जनता इसी चुनाव में दे देगी। राजद पहले भी गुंडागर्दी करते रही है। अभी भी वही कर रही है। राजद घबरा गई है गरीबों को राजद की पार्टी कहने वाली राजद गरीबों को मार क्यों रहे हैं उनकी रक्षा करें।

तीन अलग-अलग जगहों पर मारपीट

  • सिधवलिया थाना क्षेत्र के बुचेया गांव में दलित परिवार के सदस्यों को RJD समर्थक अखिलेश यादव, विशाल यादव समेत अन्य लोगों ने BJP को वोट देने के आरोप में पीटा।
  • बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बंगरा में संजीत मिश्रा के साथ मारपीट हुई।
  • महम्मदपुर थाना के देवकुली में मारपीट की वजह से सुमन सिंह घायल हुए।

BJP प्रत्याशी ने की 48 घंटे में गिरफ्तारी की मांग

BJP प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने सदर अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और घटना की जानकारी ली। उन्होंने सीधे तौर पर RJD विधायक प्रेम शंकर यादव के समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया। तिवारी ने दावा किया कि संभावित हार को देखते हुए राजद के समर्थक हताश हो गए हैं और इसी हताशा में NDA समर्थकों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से 48 घंटे के भीतर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की मांग की है।

जांच में जुटी पुलिस

SDPO राजेश कुमार ने तीन अलग-अलग जगहों पर मारपीट की घटनाओं की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि तीनों जगहों पर RJD समर्थकों द्वारा पिटाई करने का आरोप है और जख्मी लोगों से लिखित शिकायत ली जा रही है। SDPO ने जांच के बाद कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल, इन घटनाओं के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस अलर्ट पर है और प्रशासन ने आम जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है।

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

07 Nov 2025 12:35 pm

Published on:

07 Nov 2025 12:30 pm

Hindi News / Bihar / Patna / 'दलित-पिछड़ों को दबा रहे लालू के गुंडे', गोपालगंज में दलितों की पिटाई पर भड़के सम्राट चौधरी, निरहुआ भी हुए फायर

