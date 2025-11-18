पटना में बालू माफियाओं ने पुलिस जवानों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, फिर स्कॉर्पियो से कुचला, एक की मौत, दूसरा गंभीर

जब्त की गई स्कॉर्पिओ
बिहार की राजधानी पटना में अवैध बालू खनन को रोकने गई टीम पर बालू माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया। खनन विभाग के साथ गए स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (SAP) के 2 जवानों पर पहले लाठी-डंडों से हमला किया गया, फिर उन्हें स्कॉर्पियो से कुचल दिया गया, जिसमें एक जवान की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घटना पालीगंज अनुमंडल के दुल्हिनबाजार थाना क्षेत्र की है।
जानकारी के अनुसार, जिला खनन विभाग की टीम अवैध बालू खनन के खिलाफ काब गांव में चेकिंग और जब्ती अभियान चला रही थी। इसी दौरान टीम ने बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और उसे थाने ले जाने लगी। इसी दौरान रास्ते में ट्रैक्टर मालिक और उसके सहयोगी ने ट्रैक्टर को स्कॉर्पियो से ओवरटेक किया और जब्त वाहन को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। बात बिगड़ने पर माफियाओं ने दोनों सैप जवानों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने जवानों पर स्कॉर्पियो चढ़ाकर हत्या का प्रयास किया और मौके से फरार हो गए।
घटना में घायल दोनों जवानों को स्थानीय लोगों और पुलिस की सहायता से पहले स्थानीय प्राथमिक जांच केंद्र में भर्ती कराया गया। वहां जवानों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को इलाज एक लिए PMCH रेफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान सैप जवान दुखहरन पासवान की मौत हो गई, जबकि लक्ष्मण सिंह की हालत गंभीर है और उनका इलाज जारी है।
घटना के बाद दुल्हिनबाजार थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल स्कॉर्पियो बरामद कर ली है, लेकिन हमलावर अब भी फरार हैं। आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। थानाध्यक्ष सोनू कुमार के अनुसार इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए खनन विभाग की टीम यहां पहुंची थी, इसी कार्रवाई के दौरान यह घटना हुई। स्थानीय पुलिस को इस कार्रवाई के संबंध में सूचित नहीं किया गया था।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग