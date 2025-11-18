Patrika LogoSwitch to English

पटना

पटना में बालू माफियाओं ने पुलिस जवानों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, फिर स्कॉर्पियो से कुचला, एक की मौत, दूसरा गंभीर

पटना में अवैध बालू खनन पर कार्रवाई करने गई टीम पर बालू माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया। माफियाओं ने स्कॉर्पियो से कुचलकर दो सैफ जवानों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसमें से एक जवान की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 18, 2025

पटना पुलिस

जब्त की गई स्कॉर्पिओ

बिहार की राजधानी पटना में अवैध बालू खनन को रोकने गई टीम पर बालू माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया। खनन विभाग के साथ गए स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (SAP) के 2 जवानों पर पहले लाठी-डंडों से हमला किया गया, फिर उन्हें स्कॉर्पियो से कुचल दिया गया, जिसमें एक जवान की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घटना पालीगंज अनुमंडल के दुल्हिनबाजार थाना क्षेत्र की है।

चेकिंग अभियान के दौरान हमला, मारपीट के बाद चढ़ाई गाड़ी

जानकारी के अनुसार, जिला खनन विभाग की टीम अवैध बालू खनन के खिलाफ काब गांव में चेकिंग और जब्ती अभियान चला रही थी। इसी दौरान टीम ने बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और उसे थाने ले जाने लगी। इसी दौरान रास्ते में ट्रैक्टर मालिक और उसके सहयोगी ने ट्रैक्टर को स्कॉर्पियो से ओवरटेक किया और जब्त वाहन को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। बात बिगड़ने पर माफियाओं ने दोनों सैप जवानों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने जवानों पर स्कॉर्पियो चढ़ाकर हत्या का प्रयास किया और मौके से फरार हो गए।

एक जवान की रास्ते में मौत, दूसरा PMCH में भर्ती

घटना में घायल दोनों जवानों को स्थानीय लोगों और पुलिस की सहायता से पहले स्थानीय प्राथमिक जांच केंद्र में भर्ती कराया गया। वहां जवानों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को इलाज एक लिए PMCH रेफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान सैप जवान दुखहरन पासवान की मौत हो गई, जबकि लक्ष्मण सिंह की हालत गंभीर है और उनका इलाज जारी है।

पुलिस कार्रवाई शुरू

घटना के बाद दुल्हिनबाजार थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल स्कॉर्पियो बरामद कर ली है, लेकिन हमलावर अब भी फरार हैं। आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। थानाध्यक्ष सोनू कुमार के अनुसार इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए खनन विभाग की टीम यहां पहुंची थी, इसी कार्रवाई के दौरान यह घटना हुई। स्थानीय पुलिस को इस कार्रवाई के संबंध में सूचित नहीं किया गया था।

प्रायश्चित के लिए मौन उपवास रखेंगे प्रशांत किशोर, चुनाव में हार के लिए मांगी माफी
पटना
prashant kishor

Bihar news

crime news

Updated on:

18 Nov 2025 02:18 pm

Published on:

18 Nov 2025 02:17 pm

Hindi News / Bihar / Patna / पटना में बालू माफियाओं ने पुलिस जवानों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, फिर स्कॉर्पियो से कुचला, एक की मौत, दूसरा गंभीर

पीके ने लिया पाक के पूर्व पीएम इमरान खान का नाम

प्रशांत किशोर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
राष्ट्रीय

Bihar Politics: कांग्रेस ने पूर्व मंत्रियों, विधायकों समेत 43 नेताओं को थमाया कारण बताओ नोटिस, मंडराया 6 साल के निष्कासन का खतरा

congress flag
पटना

Bihar Politics: तेज प्रताप ने लालू-राबड़ी की चर्चा कर सरकार से मांगी मदद? पढ़िए रोहिणी को लेकर क्या कुछ कहा?

Tej Pratap Yadav with Lalu Prasad
पटना

Bihar Politics: क्या तेजस्वी यादव को हिस्ट्रीशीटर से मिल रहा राजनीति का ज्ञान? रमीज की चर्चा कर जेडीयू ने लालू यादव से पूछे सवाल

Bihar Politics | नीरज कुमार
पटना

प्रायश्चित के लिए मौन उपवास रखेंगे प्रशांत किशोर, चुनाव में हार के लिए मांगी माफी

prashant kishor
पटना
