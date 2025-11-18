पटना में बालू माफियाओं ने पुलिस जवानों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, फिर स्कॉर्पियो से कुचला, एक की मौत, दूसरा गंभीर

घटना के बाद दुल्हिनबाजार थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल स्कॉर्पियो बरामद कर ली है, लेकिन हमलावर अब भी फरार हैं। आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। थानाध्यक्ष सोनू कुमार के अनुसार इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए खनन विभाग की टीम यहां पहुंची थी, इसी कार्रवाई के दौरान यह घटना हुई। स्थानीय पुलिस को इस कार्रवाई के संबंध में सूचित नहीं किया गया था।