फिजिकल और सेक्शुअल अब्यूज़ के आरोप में 07 गिरफ्तार, लड़िकयों ने शेयर की यौन उत्पीड़न की कहानी

लड़कियों ने पुलिस से अपनी पीड़ा शेयर करते हुए कहा कि उनके साथ ऑर्केस्ट्रा संचालक फिजिकल और सेक्शुअल अब्यूज़ किया करते थे। उन्हें ऑडियंस के सामने गंदे गानों पर डांस करने के लिए मजबूर करते थे। महिला पुलिस स्टेशन की SHO खुशबू कुमारी के बयान पर इस मामले पर FIR दर्ज किया गया है। एफआईआर के अनुसार “नाबालिग लड़कियों को रात में ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में गंदे गानों पर परफॉर्म करने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें पूरा पेमेंट नहीं दिया गया और उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज किया जाता था। ” पुलिस का कहना है कि सभी लड़कियों के शरीर पर चोट और मारपीट के निशान थे, जिससे पता चलता है कि ऑर्केस्ट्रा चलाने वालों ने उन्हें कितना टॉर्चर किया करते थे। जिन ऑर्केस्ट्रा ग्रुप पर रेड मारी गई उनमें काजल ऑर्केस्ट्रा, सुर संगम ऑर्केस्ट्रा, कोपा चट्टी ऑर्केस्ट्रा, खुशी ऑर्केस्ट्रा, श्याम ऑर्केस्ट्रा और दीया ऑर्केस्ट्रा शामिल थे।