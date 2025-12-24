Success Story: 13 की उम्र में IIT, फिर Apple में जलवा! बिहार के सत्यम ने अमेरिका में लहराया परचम, अब गांवों में खोलेंगे फ्री IIT कोचिंग

Success Story: बिहार के छोटे से गांव का सत्यम चर्चा में है! किसान का बेटा सत्यम ने मेहनत से साबित कर दिया कि सपने उम्र नहीं देखते। भोजपुर के मिडिल क्लास परिवार में जन्मा सत्यम बचपन से ही बेहद प्रतिभाशाली छात्र था।2013 में 13 साल की उम्र में सत्यम ने IIT-JEE पास कर सबको हैरान कर दिया। वो सबसे कम उम्र में IIT-JEE पास करने वाले भारतीय हैं। गांव से देशभर तक वो प्रेरणा स्रोत बन गए। "हौसले बुलंद हों तो उम्र सिर्फ एक नंबर बन जाती है।” सत्यम ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। सत्यम 2026 में एक संस्थान शुरू करने जा रहे हैं, जहां गांव के छात्रों को फ्री में JEE Main और IIT क्रैक करने के टिप्स देंगे, ताकि वे भी अपने सपने साकार कर सकें।