नीतीश के काम के मुरीद हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर, बोले- रात में लोग बाहर हैं, सड़कें शानदार हैं

शशि थरूर (Photo-IANS)
बिहार तो बदल चुका है... पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा। नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होने पटना आए थरूर ने कहा कि बिहार को लेकर उनकी धारणाएं पूरी तरह बदल गई हैं। बिहार में विकास देखकर वे प्रभावित हैं।
शशि थरूर ने कहा, "कई सालों बाद बिहार आया हूं। पहले नकारात्मक बातें सुनी थीं, लेकिन अब सड़कें बेहतर हैं, रात में लोग बाहर हैं, बिजली और पानी की आपूर्ति ठीक है। बिहार में अब अच्छा लग रहा।"
शशि थरूर ने नालंदा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा, "नालंदा ज्ञान और विरासत की धरती है। यहां साहित्य उत्सव का आयोजन बेहद महत्वपूर्ण है।"
थरूर ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का जिक्र करते हुए कहा, "जब तत्कालीन राष्ट्रपति ने नालंदा को पुनर्जीवित करने की बात कही थी, तब मैंने अपने आलेख में नालंदा की परंपरा और विरासत को 21वीं सदी के संदर्भ में आगे बढ़ाने पर जोर दिया था।"
नीतीश कुमार से जुड़े सवाल पर शशि थरूर ने टालमटोल करते हुए कहा, "मुझे यहां राजनीति में मत घसीटिए। बिहार की प्रगति देखकर खुश हूं। लोग और उनके प्रतिनिधि इसके हकदार हैं।" कांग्रेस ने अभी तक थरूर की तारीफ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिसमें उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन वाली सरकार के काम की सराहना की है। पहले थरूर ने हिजाब विवाद पर नीतीश कुमार की आलोचना की थी, कहा था कि घटना अनुचित थी, महिलाओं के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए।
वीडियो में मुख्यमंत्री एक महिला डॉक्टर, डॉ. नुसरत परवीन से अपॉइंटमेंट लेटर लेने से पहले हिजाब हटाने कहते और खुद हटाते दिख रहे हैं। थरूर ने कहा था, "वीडियो सामने आया, नीतीश कुमार पर महिला का हिजाब खींचने का आरोप है। मैं कहता हूं, सभी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, यह घटना सही नहीं थी।"
