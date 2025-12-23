नीतीश के काम के मुरीद हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर, बोले- रात में लोग बाहर हैं, सड़कें शानदार हैं

नीतीश कुमार से जुड़े सवाल पर शशि थरूर ने टालमटोल करते हुए कहा, "मुझे यहां राजनीति में मत घसीटिए। बिहार की प्रगति देखकर खुश हूं। लोग और उनके प्रतिनिधि इसके हकदार हैं।" कांग्रेस ने अभी तक थरूर की तारीफ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिसमें उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन वाली सरकार के काम की सराहना की है। पहले थरूर ने हिजाब विवाद पर नीतीश कुमार की आलोचना की थी, कहा था कि घटना अनुचित थी, महिलाओं के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए।