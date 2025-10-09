जमालपुर और अररिया… क्यों चुनीं पूर्व IPS शिवदीप लांडे ने ये दो सीटें? बिहार के ‘सिंघम’ की चुनावी एंट्री से बढ़ी हलचल

जमालपुर के बाद, लांडे अररिया ज़िले में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हुए। वहीं से, एक जनता के पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी ख्याति पूरे बिहार में फैल गई। अररिया के लोग आज भी याद करते हैं कि कैसे लांडे ने एक बार बिना किसी दबाव के एक अंतरराष्ट्रीय तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की थी। कहा जाता है कि जब कोलकाता के एक प्रमुख व्यवसायी के खिलाफ हाथी दांत की तस्करी के सिलसिले में मामला दर्ज हुआ, तो प्रभावशाली लोगों ने लांडे पर दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने न तो झुकना सीखा और न ही डरना।