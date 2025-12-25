बिहार की खेल मंत्री ने डिप्टी सीएम को किया क्लीन बोल्ड! क्रिकेट के मैदान पर श्रेयसी सिंह ने डिप्टी सीएम को किया चित्त, फैंस चिल्लाए नो बॉल, नो बॉल

खेल मंत्री श्रेयसी सिंह के आग्रह पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे। मंत्री श्रेयसी सिंह ने उन्हें गेंदबाजी की। श्रेयसी की पहली और दूसरी गेंद वाइड रही। जबकि तीसरी गेंद पर विजय सिन्हा ने शॉर्ट लगाने की कोशिश की। चौथी गेंद फिर वाइड रही। पांचवीं गेंद पर विजय सिन्हा हीट करने में असफल रहे और छठी गेंद पर शॉर्ट लगाने के चक्कर में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोल्ड हो गए।