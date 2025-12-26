30 साल का इंतजार खत्म! सिसवा घाट पर बनेगा पुल, UP – बिहार की दूरी 30 KM होगी कम

बिहार और यूपी की सीमा पर बसे सिसवा गांव के लोगों को जरूरतों और समस्याओं के समाधान के लिए यूपी जाना पड़ता है, लेकिन आवाजाही के साधन कम हैं। पश्चिमी चंपारण के मधुबनी प्रखंड के बरवा पंचायत स्थित सिसवा घाट पर बिहार और यूपी की सीमा मिलती है। चचरी पुल ही दोनों को जोड़ता है, जिसे लोग नजदीकी रास्ता मानते हैं। बिहार में मार्केट करने के लिए 15-20 किमी दूर जाना पड़ता है। लंबे समय से लोग इस पुल के निर्माण की मांग कर रहे थे।