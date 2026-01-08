बिहार में 1.10 करोड़ की चोरी, व्यवसायी के घर का ताला काटकर घुसे चोर, कैश और जेवरात लेकर हुए फरार

बिहार के सीवान में बड़े व्यवसायी के बंद मकान से चोरों ने करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपये की संपत्ति चोरी कर फरार हो गए हैं। चोरी की यह वारदात सीवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के बरवां खुर्द गांव की है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बहुत दिनों से व्यवसायी के बंद कमरे को चोरों ने निशाना बनाते हुए मकान और कमरे का ताला काटकर अंदर प्रवेश किया और घर में रखे 87 लाख रुपये नकद और करीब 23 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए।