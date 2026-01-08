बिहार में 1.10 करोड़ की चोरी, व्यवसायी के घर का ताला काटकर घुसे चोर, कैश और जेवरात लेकर हुए फरार

सीवान में 1.10 करोड़ की चोरी की जांच करती पुलिस। फोटो-पत्रिका
बिहार के सीवान में बड़े व्यवसायी के बंद मकान से चोरों ने करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपये की संपत्ति चोरी कर फरार हो गए हैं। चोरी की यह वारदात सीवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के बरवां खुर्द गांव की है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बहुत दिनों से व्यवसायी के बंद कमरे को चोरों ने निशाना बनाते हुए मकान और कमरे का ताला काटकर अंदर प्रवेश किया और घर में रखे 87 लाख रुपये नकद और करीब 23 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए।
पुलिस के अनुसार व्यवसायी पटना में कृषि प्लास्टिक पाइप निर्माण का कारोबार करते है। व्यवसाय से जुड़े लेन-देन को लेकर घर में इतनी बड़ी नकदी रखी गई थी। इस घटना की सूचना मिलने के बाद बसंतपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पर पहुंच कर अपनी जांच शुरू कर दी है। चोरों की पहचान के लिए सीवान पुलिस ने डॉग स्क्वायड की टीम को भी बुलाया है, जो घटनास्थल के आसपास सुराग जुटाने में लगी हुई है। पुलिस का कहना है कि घटना से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस इसरके आधार पर अपनी जांच को और आगे बढ़ा रही है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि टीम हर एंगल से जांच कर रही है। आसपास में लगे सीसीटीवी के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। कुछ संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जायेगा।
