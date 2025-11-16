Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Sonpur Mela: सोनपुर मेले में छाया 66 इंच का घोड़ा AK-56, बादाम-अखरोट और 5 लीटर दूध वाली है डाइट

Sonpur Mela: विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला में इस बार एक घोड़ा छाया हुआ है। उसका नाम है AK-56 है। नाम के अलावा इस घोड़े की खास बात है इसकी हाइट और डाइट। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 16, 2025

sonpur mela

AK 56 घोड़ा (फोटो-फेसबुक)

Sonpur Mela: बिहार का विश्व प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला एक बार फिर सुर्खियों में है। एशिया के सबसे बड़े पशु मेले में हर साल दूर-दूर से हज़ारों पशु-पक्षी, व्यापारी और दर्शक आते हैं। लेकिन इस बार एक घोड़ा सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इसका नाम है AK-56, जिसे सुनते ही उत्सुकता बढ़ जाती है। नाम भले ही किसी आधुनिक राइफल जैसा लगे, लेकिन असल में यह सिंध नस्ल का 66 इंच लंबा, दमदार, प्रतियोगिता जीतने वाला घोड़ा है, जो कदम रखते ही मेला परिसर में चर्चा का विषय बन गया है।

चार घोड़ों के साथ पहुंचे पटना के रूदल यादव

पटना सिटी निवासी रूदल यादव इस मेला सीज़न के सबसे ज्यादा चर्चित प्रतिभागी बन गए हैं। वो इस बार अपने चार घोड़ों के साथ सोनपुर मेला के घोड़ा बाजार में आए हुए हैं। इनमें AK-56, थार, बाबर और एक अन्य नवयुवा घोड़ा शामिल है। हालांकि चर्चा का मुख्य केंद्र AK-56 रहा, जिसकी कद-काठी, फिटनेस, प्रशिक्षण और डाइट ने हर किसी को चौंका दिया। रूदल यादव के अनुसार, ये घोड़े बिक्री के लिए नहीं, बल्कि शौक, पहचान और रॉयल हॉर्स ट्रेनिंग का परिणाम हैं। वे वर्षों से उच्च नस्ल के घोड़ों को ट्रेनिंग, पोषण और प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करते आ रहे हैं।

क्या बनाता है AK-56 को सुपरस्टार?

सिंध नस्ल का यह घोड़ा औसत लंबाई से काफी बड़ा है, जिसकी वजह से यह दिखने में बेहद आकर्षक और प्रभावशाली लगता है। यह घोड़ा वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में आयोजित दौड़ प्रतियोगिताओं में कुल 5 बार विजेता रह चुका है। इससे इसकी रफ्तार, सहनशक्ति और ट्रेनिंग का स्तर खुद ब खुद साबित होता है। AK-56 की स्पीड करीब 42 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है, जो इसे प्रतियोगी घोड़ों की टॉप कैटेगरी में पहुंचाती है।

खाता है बादाम, अखरोट और 5 लीटर गाय का दूध

मेले में पहुंचे दर्शकों को सबसे ज्यादा हैरान किया AK-56 के भोजन चार्ट ने। सामान्य घोड़े जहां चारा-भूसा पर निर्भर होते हैं, वहीं AK-56 को रोजाना बाजरा, जौ, चना और चुना-भूसा के साथ-साथ अखरोट और बादाम भी खिलाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यह घोड़ा प्रतिदिन 5 लीटर शुद्ध दूध पीता है। इसके लिए मालिक ने घर पर ही साहीवाल और गिर नस्ल की गायें पाल रखी हैं, जिससे घोड़े को सर्वोत्तम दूध उपलब्ध कराया जा सके।

थार और बाबर भी चर्चा में

मेले में थार और बाबर नामक घोड़े भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। थार अपनी 36 किमी/घंटा की रफ्तार और किसी भी परिस्थिति में आसानी से दौड़ने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। चाहे सड़क समतल हो, टूटी-फूटी हो या ऊंचाई-नीचाई वाली। दूसरी ओर बाबर को उत्तर प्रदेश और बिहार का चैंपियन बताया गया है। फैजाबाद में आयोजित अखिल भारतीय स्तर की घोड़ा दौड़ में यह दो बार विजेता रह चुका है। इसकी स्पीड 40-45 किमी/घंटा तक दर्ज की गई है।

ये भी पढ़ें

हत्या समेत कई मामलों में आरोपी रमीज नेमत कौन? जिसका रोहिणी आचार्या ने अपने पोस्ट में लिया नाम
पटना
तेजस्वी यादव के साथ रमीज नेमत

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

16 Nov 2025 09:51 am

Hindi News / Bihar / Patna / Sonpur Mela: सोनपुर मेले में छाया 66 इंच का घोड़ा AK-56, बादाम-अखरोट और 5 लीटर दूध वाली है डाइट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Election Result: खुद तो डूबे PK पर 35 सीटों पर किया ‘खेला’, 236 सीटों पर जमानत जब्त का भी बनाया रेकॉर्ड

Prashant Kishor
राष्ट्रीय

Bihar Election Results: बिहारी ‘सिंघम’ का चुनाव में हुआ बुरा हाल, Ex IPS को दोनों सीटों पर मिली शिकस्त

राष्ट्रीय

BJP से इस्तीफा देने के बाद पूर्व मंत्री RK Singh ने तोड़ी चुप्पी, कहा- एंटी पार्टी नहीं…

RK Singh ने बीजेपी से दिया इस्तीफा
राष्ट्रीय

‘वो फिल्मों में काम करें, मैं जनता की सेवा करूंगी’, खेसारी को हराने के बाद पहली बार बोलीं छोटी कुमारी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ छोटी कुमारी
पटना

हत्या समेत कई मामलों में आरोपी रमीज नेमत कौन? जिसका रोहिणी आचार्या ने अपने पोस्ट में लिया नाम

तेजस्वी यादव के साथ रमीज नेमत
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.