हत्या समेत कई मामलों में आरोपी रमीज नेमत कौन? जिसका रोहिणी आचार्या ने अपने पोस्ट में लिया नाम

रमीज नेमत खान का नाम कई आपराधिक मामलों में सामने आया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा, आगजनी और बलवा की शिकायतों का ज़िक्र मिलता है। 4 जनवरी 2022 को पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू हत्या मामले में साजिश रचने का आरोप लगने पर उन्हें पूर्व सांसद रिजवान ज़हीर और उनकी बेटी जेबा के साथ गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई होने की रिपोर्ट है।