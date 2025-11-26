Bihar Weather: तेज पछुआ हवा ने बिहार में बढ़ाई ठंड, 10 जिलों में कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले 4 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। हवा की रफ्तार तेज होने से अभी ठंड और बढ़ेगी। बुधवार को भी दिन और रात के तापमान में गिरावट की स्थिति जारी रहेगी। बीते 24 घंटों के दौरान दिन के तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिली। पश्चिम चंपारण में सबसे कम न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकांश जिलों में रात का तापमान 11-12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।