हादसा टला: पटना में डबल डेकर पुल से कूदी छात्रा, भीड़ की सूझबूझ से बची जान

पटना में डबल डेकर पुल से कूदी छात्रा
पटना के अशोक राजपथ पर गुरुवार शाम एक डबल डेकर पुल से एक छात्रा ने अचानक नीचे छलांग लगा दी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, छात्रा पुल के ऊपरी हिस्से पर काफी देर से खड़ी थी और कूदने की कोशिश कर रही थी। इसे देखते हुए नीचे सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कई लोगों ने उसे समझाने और रोकने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी। इसी दौरान, लोगों के कुछ कर पाने से पहले ही उसने पुल से छलांग लगा दी। हालांकि, नीचे मौजूद लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए उसे जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच गई।
छात्रा के कूदने से मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति पैदा हो गई। आसपास मौजूद लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े और उसे बचाने की कोशिश में जुट गए। व्यस्त सड़क पर हुई इस घटना के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद छात्रा को तत्काल इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (PMCH) में भर्ती कराया गया।
पीरबहोर पुलिस के अनुसार अब तक छात्रा की पहचान नहीं हो पाई है। उसकी पहचान के लिए पुलिस परिजनों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। साथ ही, घटना से जुड़े आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। पुलिस का कहना है कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि छात्रा ने यह कदम क्यों उठाया। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। छात्रा के पास कोई पहचान संबंधी दस्तावेज भी नहीं मिले हैं, जिससे उसकी पहचान में कठिनाई हो रही है। वहीं, छात्रा को बेहोशी की हालत में PMCH के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है।
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