हादसा टला: पटना में डबल डेकर पुल से कूदी छात्रा, भीड़ की सूझबूझ से बची जान

पटना के अशोक राजपथ पर गुरुवार शाम एक डबल डेकर पुल से एक छात्रा ने अचानक नीचे छलांग लगा दी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, छात्रा पुल के ऊपरी हिस्से पर काफी देर से खड़ी थी और कूदने की कोशिश कर रही थी। इसे देखते हुए नीचे सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कई लोगों ने उसे समझाने और रोकने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी। इसी दौरान, लोगों के कुछ कर पाने से पहले ही उसने पुल से छलांग लगा दी। हालांकि, नीचे मौजूद लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए उसे जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच गई।