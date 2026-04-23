युवक ने जहर खाकर बनाया वीडियो, ससुराल वालों को ठहराया जिम्मेदार; एक महीने पहले किया था प्रेम विवाह

युवक की मौत के बाद रोते-बिलखते परिजन
Bihar News: बिहार के नालंदा में एक युवा जोड़े की प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया है। ससुराल वालों द्वारा कथित उत्पीड़न, कानूनी कार्रवाई के दबाव और लाखों रुपये मांगे जाने से हताश होकर एक युवक ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। अपनी मौत से पहले युवक ने सोशल मीडिया पर एक आखिरी वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उसने अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए।
मृतक की पहचान राजबल्लभ प्रसाद (30 वर्ष) के रूप में हुई है, जो इस्लामपुर थाना क्षेत्र के निवासी रामनंदन प्रसाद का बेटा था। जहर खाने के बाद राजबल्लभ ने अपने मोबाइल फोन पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे अपने व्हाट्सप्प स्टेटस पर पोस्ट कर दिया। वीडियो में युवक ने रोते हुए अपनी बेबसी जाहिर की और कहा कि उसके ससुराल वालों ने उसका जीना मुहाल कर दिया है। उसने साफ तौर पर कहा कि उसकी मौत के असली जिम्मेदार वे ही लोग हैं। जब उसके परिवार वालों ने वीडियो देखकर उसे ढूंढा, तो वह रामपुर खंधा के पास एक खेत में बेहोश पड़ा मिला, जहां बाद में उसकी मौत हो गई।
उसके परिवार वालों के अनुसार, राजबल्लभ पेशे से भगत (पारंपरिक वैद्य/ओझा) था। इसी दौरान वह जहानाबाद जिले के सबजपुर की रहने वाली पिंकी के संपर्क में आया। दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया और करीब डेढ़ महीने पहले दोनों ने घर से भागकर कोर्ट में प्रेम विवाह कर लिया। हालांकि राजबल्लभ पहले से ही शादीशुदा था, फिर भी वह अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहने और उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार था।
मृतक के भाई राहुल कुमार ने आरोप लगाया है कि लड़की का मायका पक्ष इस शादी के खिलाफ था और उन्होंने जहानाबाद के कल्पा थाने में राजबल्लभ के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया था। भाई ने दावा किया कि ससुराल वाले केस वापस लेने के बदले 20 लाख रुपये की फिरौती मांग रहे थे और साथ ही उसे जेल भिजवाने या जान से मारने की लगातार धमकियां भी दे रहे थे।
मृतक के भाई ने बताया कि शनिवार को कल्पा थाने की पुलिस ने राजबल्लभ और पिंकी को उनके घर से हिरासत में ले लिया था। सोमवार को कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। लेकिन, लड़की को उसके परिवार वाले जबरदस्ती अपने साथ जहानाबाद ले गए। अपनी पत्नी से अलग होने और 20 लाख के भारी आर्थिक दबाव के चलते राजबल्लभ गहरे मानसिक तनाव (डिप्रेशन) में डूब गया। उसके परिवार वालों का आरोप है कि लड़की की बहन रिंकू कुमारी और उसके कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर उसे इतना ज्यादा परेशान किया कि उसे यह इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा।
सूचना मिलते ही, इस्लामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल भेज दिया। स्टेशन हाउस ऑफिसर अनिल कुमार पांडे के अनुसार पुलिस को खबर मिली थी कि एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद एक टीम मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। युवक द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है। मृतक के परिवार वालों द्वारा दी गई लिखित शिकायत है। सबूतों के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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