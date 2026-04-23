23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

युवक ने जहर खाकर बनाया वीडियो, ससुराल वालों को ठहराया जिम्मेदार; एक महीने पहले किया था प्रेम विवाह

नालंदा जिले में एक युवक ने अपनी शादी के डेढ़ महीने बाद ही आत्महत्या कर ली। यइतना ही नहीं जहर खाने के बाद उसने अपना एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर स्टेटस के तौर पर पोस्ट कर दिया। उसने अपनी मौत के लिए अपने ससुराल वालों को ज़िम्मेदार ठहराया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Apr 23, 2026

bihar news, nalanda news, suicide news

युवक की मौत के बाद रोते-बिलखते परिजन

Bihar News: बिहार के नालंदा में एक युवा जोड़े की प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया है। ससुराल वालों द्वारा कथित उत्पीड़न, कानूनी कार्रवाई के दबाव और लाखों रुपये मांगे जाने से हताश होकर एक युवक ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। अपनी मौत से पहले युवक ने सोशल मीडिया पर एक आखिरी वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उसने अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए।

जहर खाने के बाद बनाया वीडियो

मृतक की पहचान राजबल्लभ प्रसाद (30 वर्ष) के रूप में हुई है, जो इस्लामपुर थाना क्षेत्र के निवासी रामनंदन प्रसाद का बेटा था। जहर खाने के बाद राजबल्लभ ने अपने मोबाइल फोन पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे अपने व्हाट्सप्प स्टेटस पर पोस्ट कर दिया। वीडियो में युवक ने रोते हुए अपनी बेबसी जाहिर की और कहा कि उसके ससुराल वालों ने उसका जीना मुहाल कर दिया है। उसने साफ तौर पर कहा कि उसकी मौत के असली जिम्मेदार वे ही लोग हैं। जब उसके परिवार वालों ने वीडियो देखकर उसे ढूंढा, तो वह रामपुर खंधा के पास एक खेत में बेहोश पड़ा मिला, जहां बाद में उसकी मौत हो गई।

डेढ़ महीने पहले किया था लव मैरिज

उसके परिवार वालों के अनुसार, राजबल्लभ पेशे से भगत (पारंपरिक वैद्य/ओझा) था। इसी दौरान वह जहानाबाद जिले के सबजपुर की रहने वाली पिंकी के संपर्क में आया। दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया और करीब डेढ़ महीने पहले दोनों ने घर से भागकर कोर्ट में प्रेम विवाह कर लिया। हालांकि राजबल्लभ पहले से ही शादीशुदा था, फिर भी वह अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहने और उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार था।

ससुराल वाले मांग रहे थे 20 लाख

मृतक के भाई राहुल कुमार ने आरोप लगाया है कि लड़की का मायका पक्ष इस शादी के खिलाफ था और उन्होंने जहानाबाद के कल्पा थाने में राजबल्लभ के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया था। भाई ने दावा किया कि ससुराल वाले केस वापस लेने के बदले 20 लाख रुपये की फिरौती मांग रहे थे और साथ ही उसे जेल भिजवाने या जान से मारने की लगातार धमकियां भी दे रहे थे।

डिप्रेशन में चला गया था युवक

मृतक के भाई ने बताया कि शनिवार को कल्पा थाने की पुलिस ने राजबल्लभ और पिंकी को उनके घर से हिरासत में ले लिया था। सोमवार को कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। लेकिन, लड़की को उसके परिवार वाले जबरदस्ती अपने साथ जहानाबाद ले गए। अपनी पत्नी से अलग होने और 20 लाख के भारी आर्थिक दबाव के चलते राजबल्लभ गहरे मानसिक तनाव (डिप्रेशन) में डूब गया। उसके परिवार वालों का आरोप है कि लड़की की बहन रिंकू कुमारी और उसके कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर उसे इतना ज्यादा परेशान किया कि उसे यह इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा।

जांच में जुटी पुलिस

सूचना मिलते ही, इस्लामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल भेज दिया। स्टेशन हाउस ऑफिसर अनिल कुमार पांडे के अनुसार पुलिस को खबर मिली थी कि एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद एक टीम मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। युवक द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है। मृतक के परिवार वालों द्वारा दी गई लिखित शिकायत है। सबूतों के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

‘गैस की जगह कोयला दे रही सरकार’, रोहिणी आचार्य का सरकार पर तंज; विकास को बताया रिवर्स गियर
पटना
सम्राट चौधरी और रोहिणी आचार्य

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

23 Apr 2026 08:03 pm

Published on:

23 Apr 2026 07:54 pm

Hindi News / Bihar / Patna / युवक ने जहर खाकर बनाया वीडियो, ससुराल वालों को ठहराया जिम्मेदार; एक महीने पहले किया था प्रेम विवाह

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

BCECE 2026: इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें एडमिट कार्ड और परीक्षा की तारीख

BCECE 2026
पटना

एक साल पहले किया था लव मैरिज, अब पति ने ही ली महिला सिपाही की जान; 4 महीने की थी गर्भवती

bihar news, patna news, murder news
पटना

'गैस की जगह कोयला दे रही सरकार', रोहिणी आचार्य का सरकार पर तंज; विकास को बताया रिवर्स गियर

सम्राट चौधरी और रोहिणी आचार्य
पटना

‘नेताओं को परोसी जाती है हॉस्टल की लड़कियां,’ पप्पू यादव का सनसनीखेज खुलासा

राष्ट्रीय

'दर्जनों नेताओं की सेक्स वीडियो है मेरे पास', पप्पू यादव का बड़ा दावा; श्रेयसी और अनंत सिंह पर भी बरसे

नालंदा पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.