युवक ने जहर खाकर बनाया वीडियो, ससुराल वालों को ठहराया जिम्मेदार; एक महीने पहले किया था प्रेम विवाह

मृतक की पहचान राजबल्लभ प्रसाद (30 वर्ष) के रूप में हुई है, जो इस्लामपुर थाना क्षेत्र के निवासी रामनंदन प्रसाद का बेटा था। जहर खाने के बाद राजबल्लभ ने अपने मोबाइल फोन पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे अपने व्हाट्सप्प स्टेटस पर पोस्ट कर दिया। वीडियो में युवक ने रोते हुए अपनी बेबसी जाहिर की और कहा कि उसके ससुराल वालों ने उसका जीना मुहाल कर दिया है। उसने साफ तौर पर कहा कि उसकी मौत के असली जिम्मेदार वे ही लोग हैं। जब उसके परिवार वालों ने वीडियो देखकर उसे ढूंढा, तो वह रामपुर खंधा के पास एक खेत में बेहोश पड़ा मिला, जहां बाद में उसकी मौत हो गई।