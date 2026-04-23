‘गैस की जगह कोयला दे रही सरकार’, रोहिणी आचार्य का सरकार पर तंज; विकास को बताया रिवर्स गियर

रोहिणी ने प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्रियों, एनडीए-भाजपा शासित प्रदेश के सभी सीएम और मंत्री के उन दावों पर सवाल उठाया, जिनमें कहा जा रहा है कि देश में गैस की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने पूछा कि अगर सप्लाई सुचारू है, तो फिर बिहार सरकार को राशन की दुकानों पर कोयला बेचने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार उज्ज्वला योजना का ढोल पीटती है और दूसरी तरफ जनता को धुएं वाले कोयले की ओर भेज रही है।