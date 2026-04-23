क्या बिहार में खत्म होगी शराबबंदी? अनंत सिंह की मांग पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने दिया जवाब

अनंत सिंह ने कहा कि जब पहली बार शराबबंदी लागू हुई थी, तब उन्होंने भी इसका समर्थन किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसका कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि लोग हानिकारक विकल्पों की ओर मुड़ रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को शराबबंदी हटा देनी चाहिए और शराब की बिक्री फिर से शुरू करने की अनुमति देनी चाहिए। बस नियम कड़े होने चाहिए और सड़कों पर हंगामा करने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे जेल भेज दिया जाए।