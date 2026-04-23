एक साल पहले किया था लव मैरिज, अब पति ने ही ली महिला सिपाही की जान; 4 महीने की थी गर्भवती

मृत महिला सिपाही संकेशी कुमारी (फाइल फोटो)
Bihar News: राजधानी पटना में तैनात बिहार पुलिस की एक महिला कांस्टेबल की उसके ससुराल में बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान 27 वर्षीय संकेशी कुमारी के रूप में हुई है। संकेशी ने लगभग एक साल पहले प्रेम विवाह किया था और अपनी मृत्यु के समय वह चार महीने की गर्भवती थी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया है और मृतका का मायका पक्ष गहरे शोक में डूबा हुआ है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के अनुसार, संकेशी कुमारी गौनाहा के मंगुरहा की रहने वाली थी। वह पटना में अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर आई थी ताकि अपनी छोटी बहन मंगिता की शादी में शामिल हो सके। उसकी बहन की शादी मंगलवार को बड़े ही धूमधाम से मनाई गई थी। बुधवार सुबह करीब सात बजे संकेशी का पति सुजीत कुमार अचानक उसके मायके आ पहुंचा, उसे गालियां देने के बाद वह उसे जबरदस्ती वापस उनके ससुराल सुपावली गांव ले गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जिस बहन ने अभी-अभी अपनी छोटी बहन की शादी की डोली को विदा किया था, उसी की अर्थी कुछ ही घंटों बाद घर से निकलेगी।
बुधवार की रात संकेशी के मायके वालों को सूचना मिली कि उसने आत्महत्या कर ली है। जब उसके भाई और अन्य रिश्तेदार घबराहट की हालत में उसके ससुराल पहुंचे तो उनका सामना एक बिल्कुल ही अलग सच्चाई से हुआ। संकेशी का शव घर के अंदर पड़ा था और उसके गले पर गहरे निशान थे। उसके पति सुजीत को छोड़कर ससुराल पक्ष के बाकी सभी सदस्य घर छोड़कर फरार हो गए थे और कहीं छिप गए थे। मृतका के परिवार का आरोप है कि सुजीत और उसके परिवार वालों ने मिलकर संकेशी का गला घोंटकर हत्या करने की साजिश रची थी।
मृतका के बड़े भाई दिनेश कुमार ने बताया कि संकेशी ने 7 मार्च 2025 को सुजीत के साथ प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद वह गर्भवती हो गई थी और अपने होने वाले बच्चे के आने को लेकर बहुत उत्साहित थी। उन्होंने कहा कि वह ऐसी इंसान बिल्कुल नहीं थी जो कभी आत्महत्या जैसा कोई इतना बड़ा कदम उठाती। महिला के परिवार वालों का आरोप है कि सुजीत अक्सर उसे परेशान करता था और बुधवार को भी वह उसे उसकी मर्जी के खिलाफ अपने साथ ले गया था।
सहोधरा थाने के SHO रितुराज जायसवाल ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी पति सुजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। SHO ने आगे बताया कि महिला कांस्टेबल के शव का पोस्टमार्टम गुरुवार को GMCH बेतिया में किया गया, जिसके बाद शव उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया। आरोपी पति से फिलहाल पूछताछ की जा रही है और फरार ससुराल वालों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। पहली नजर में यह गला घोंटकर की गई हत्या का मामला लग रहा है।
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