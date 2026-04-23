एक साल पहले किया था लव मैरिज, अब पति ने ही ली महिला सिपाही की जान; 4 महीने की थी गर्भवती

जानकारी के अनुसार, संकेशी कुमारी गौनाहा के मंगुरहा की रहने वाली थी। वह पटना में अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर आई थी ताकि अपनी छोटी बहन मंगिता की शादी में शामिल हो सके। उसकी बहन की शादी मंगलवार को बड़े ही धूमधाम से मनाई गई थी। बुधवार सुबह करीब सात बजे संकेशी का पति सुजीत कुमार अचानक उसके मायके आ पहुंचा, उसे गालियां देने के बाद वह उसे जबरदस्ती वापस उनके ससुराल सुपावली गांव ले गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जिस बहन ने अभी-अभी अपनी छोटी बहन की शादी की डोली को विदा किया था, उसी की अर्थी कुछ ही घंटों बाद घर से निकलेगी।