‘दर्जनों नेताओं की सेक्स वीडियो है मेरे पास’, पप्पू यादव का बड़ा दावा; श्रेयसी और अनंत सिंह पर भी बरसे

वहीं, भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने कहा था कि पप्पू यादव द्वारा इस्तेमाल किया गया अमर्यादित शब्द उनकी घटिया सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा, 'मेरा खून तो गुस्से से खौल रहा है, फिर भी मैं अच्छी तरह जानती हूं कि भाषा की मर्यादा कैसे बनाए रखनी है।' श्रेयसी सिंह ने बताया कि यह वही पप्पू यादव हैं जिनकी अपनी पत्नी ने राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर उनकी अपनी बेटी किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करती, तो क्या पप्पू यादव तब भी इसी तरह की टिप्पणी करते? उन्होंने आगे मांग की कि पप्पू यादव तुरंत किसी सार्वजनिक मंच पर आकर देश की सभी महिलाओं से बिना शर्त माफी मांगें।