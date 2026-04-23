BCECE 2026: इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें एडमिट कार्ड और परीक्षा की तारीख

इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 को शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 5 मई 2026 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवारों के पास परीक्षा फीस जमा करने के लिए 6 मई तक का समय है। अगर कोई उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कोई गलती कर देता है तो उन गलतियों को सुधारने के लिए 7 मई और 8 मई को एक करेक्शन विंडो खोला जाएगा।