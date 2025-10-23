Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

पटना के बेउर जेल में सुबह-सुबह औचक छापेमारी, पुलिस ने जमीन खोदकर निकाले मोबाइल और अन्य आपत्तिजनक सामान

पटना जिला प्रशासन के आदेश पर पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बेउर जेल में छापेमारी की गई। जहां मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड और ईयरबड्स बरामद किए गए। मामले में अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। 

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 23, 2025

बेउर जेल

बेउर जेल (फ़ोटो-पत्रिका)

बिहार में चुनावी हलचल के बीच राजधानी पटना स्थित बेउर जेल में गुरुवार (23 अक्टूबर) की सुबह जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने औचक छापेमारी की। यह छापा वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) पटना के नेतृत्व में मारा गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से जेल में बंद कैदियों में हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार, जेल के गंगा खंड परिसर में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर यह छापेमारी की गई थी। पुलिस टीम ने जेल के कई वार्डों, बाहरी परिसर और विशेष सुरक्षा कक्ष की तलाशी ली।

जमीन के नीचे दबे मिले मोबाइल और ईयरबड

तलाशी के दौरान पुलिस ने जेल परिसर के गंगा खंड के बाहरी हिस्से में जमीन खोदकर पांच टूटे हुए कीपैड मोबाइल फोन बरामद किए। इनमें से किसी भी फोन में सिम या बैटरी नहीं थी। इसके अलावा एक पुराना ईयरबड भी विशेष सुरक्षा कक्ष (खंड संख्या 10) की वेंटिलेशन खिड़की के पीछे से बरामद किया गया है। पुलिस ने सभी बरामद सामग्रियों को जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी है कि ये सामान जेल के भीतर कैसे पहुंचे और इसका इस्तेमाल कौन कर रहा था।

अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज

कारा अधीक्षक ने बताया कि बरामद मोबाइल और ईयरबड के मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ बेऊर थाना में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। प्रशासन ने कहा है कि इस घटना की गहन जांच की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि जेल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था में सेंध कैसे लगी।

पहले भी मिल चुके हैं मोबाइल

यह कोई पहला मौका नहीं है जब बेऊर जेल से मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हों। इससे पहले भी कई बार छापेमारी के दौरान बंदियों से मोबाइल, चार्जर और सिम कार्ड जैसे सामान मिले हैं। औचक छापेमारी के बाद जिला प्रशासन ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को और कड़ा करने का निर्देश दिया है।

ये भी पढ़ें

नवादा में 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार! फोन कॉल से ठगी का खेल, ओटीपी लेकर करते थे व्हाट्सएप हैकिंग
पटना
नवादा- साइबर अपराधी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

23 Oct 2025 10:44 am

Hindi News / Bihar / Patna / पटना के बेउर जेल में सुबह-सुबह औचक छापेमारी, पुलिस ने जमीन खोदकर निकाले मोबाइल और अन्य आपत्तिजनक सामान

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Chhath Puja: छठ महापर्व पर पटना में बदला रहेगा ट्रैफिक, जानिए दो दिन कौन-कौन से रास्ते रहेंगे बंद

Traffic diversion
पटना

बिहार चुनाव 2025: बिहार के इन 51 सीटों पर होगी आरजेडी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई

Bihar Election 2025
पटना

BPSC Calendar: बीपीएससी संसोधित कैलेंडर जारी, जानिए TRE 4 को लेकर क्या है अपडेट

BPSC Calendar
शिक्षा

बिहार के इस जिलें में हुआ बीजेपी उम्मीदवार का विरोध, ग्रामीणों ने गांव से बाहर जाने को किया मजबूर

Bihar Election 2025
पटना

बिहार चुनाव 2025: पीएम मोदी इस दिन करेंगे बिहार में चुनावी सभा, जानें कब आयेंगे जेपी नड्डा और अमित शाह

PM Modi
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.