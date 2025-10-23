पटना के बेउर जेल में सुबह-सुबह औचक छापेमारी, पुलिस ने जमीन खोदकर निकाले मोबाइल और अन्य आपत्तिजनक सामान

बेउर जेल (फ़ोटो-पत्रिका)
बिहार में चुनावी हलचल के बीच राजधानी पटना स्थित बेउर जेल में गुरुवार (23 अक्टूबर) की सुबह जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने औचक छापेमारी की। यह छापा वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) पटना के नेतृत्व में मारा गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से जेल में बंद कैदियों में हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार, जेल के गंगा खंड परिसर में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर यह छापेमारी की गई थी। पुलिस टीम ने जेल के कई वार्डों, बाहरी परिसर और विशेष सुरक्षा कक्ष की तलाशी ली।
तलाशी के दौरान पुलिस ने जेल परिसर के गंगा खंड के बाहरी हिस्से में जमीन खोदकर पांच टूटे हुए कीपैड मोबाइल फोन बरामद किए। इनमें से किसी भी फोन में सिम या बैटरी नहीं थी। इसके अलावा एक पुराना ईयरबड भी विशेष सुरक्षा कक्ष (खंड संख्या 10) की वेंटिलेशन खिड़की के पीछे से बरामद किया गया है। पुलिस ने सभी बरामद सामग्रियों को जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी है कि ये सामान जेल के भीतर कैसे पहुंचे और इसका इस्तेमाल कौन कर रहा था।
कारा अधीक्षक ने बताया कि बरामद मोबाइल और ईयरबड के मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ बेऊर थाना में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। प्रशासन ने कहा है कि इस घटना की गहन जांच की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि जेल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था में सेंध कैसे लगी।
यह कोई पहला मौका नहीं है जब बेऊर जेल से मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हों। इससे पहले भी कई बार छापेमारी के दौरान बंदियों से मोबाइल, चार्जर और सिम कार्ड जैसे सामान मिले हैं। औचक छापेमारी के बाद जिला प्रशासन ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को और कड़ा करने का निर्देश दिया है।
