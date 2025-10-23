पटना के बेउर जेल में सुबह-सुबह औचक छापेमारी, पुलिस ने जमीन खोदकर निकाले मोबाइल और अन्य आपत्तिजनक सामान

बिहार में चुनावी हलचल के बीच राजधानी पटना स्थित बेउर जेल में गुरुवार (23 अक्टूबर) की सुबह जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने औचक छापेमारी की। यह छापा वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) पटना के नेतृत्व में मारा गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से जेल में बंद कैदियों में हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार, जेल के गंगा खंड परिसर में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर यह छापेमारी की गई थी। पुलिस टीम ने जेल के कई वार्डों, बाहरी परिसर और विशेष सुरक्षा कक्ष की तलाशी ली।