वीडियो कॉल के बाद शिक्षिका की संदिग्ध मौत, युवक के 26 मिस्ड कॉल ने बढ़ाया रहस्य, पुलिस जांच में जुटी

पटना के शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र स्थित आदर्श कॉलोनी में सोमवार को एक एएनएम ट्रेनिंग संस्थान की शिक्षिका का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके कमरे से बरामद हुआ। मृतका की पहचान समस्तीपुर निवासी ज्योति कुमारी के रूप में हुई है। वह सुकन्या एएनएम ट्रेनिंग स्कूल में बतौर शिक्षिका कार्यरत थीं। घटना के सामने आने के बाद से इलाके में दहशत के साथ-साथ कई सवाल भी खड़े हो गए हैं।