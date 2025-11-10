वीडियो कॉल के बाद शिक्षिका की संदिग्ध मौत, युवक के 26 मिस्ड कॉल ने बढ़ाया रहस्य, पुलिस जांच में जुटी

शास्त्री नगर थाना, पटना
पटना के शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र स्थित आदर्श कॉलोनी में सोमवार को एक एएनएम ट्रेनिंग संस्थान की शिक्षिका का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके कमरे से बरामद हुआ। मृतका की पहचान समस्तीपुर निवासी ज्योति कुमारी के रूप में हुई है। वह सुकन्या एएनएम ट्रेनिंग स्कूल में बतौर शिक्षिका कार्यरत थीं। घटना के सामने आने के बाद से इलाके में दहशत के साथ-साथ कई सवाल भी खड़े हो गए हैं।
मिली जानकारी के अनुसार, घटना से ठीक पहले ज्योति की एक युवक से वीडियो कॉल पर बातचीत हुई थी। बातचीत खत्म होने के बाद ज्योति ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद युवक ने उन्हें लगातार कॉल किया, लेकिन उन्होंने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। सूत्रों के अनुसार, युवक ने करीब 26 बार फोन मिलाया, परंतु कोई जवाब नहीं मिला।
कॉल का जवाब न मिलने पर युवक ने संस्थान में मौजूद दूसरी शिक्षिका को इसकी जानकारी दी। इसके बाद स्टाफ और छात्राएं मौके पर पहुंचीं। काफी देर आवाज लगाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। संदेह गहराने पर दरवाजा तोड़ा गया। कमरे के अंदर ज्योति को फंदे से लटका हुआ पाया गया।
घटना की सूचना पर शास्त्रीनगर थाना पुलिस और फॉरेन्सिक टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मृतका का मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेज जब्त कर लिए हैं।
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, मृतका कुछ दिनों से तनाव में बताई जा रही थी। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग का कोण सामने आ रहा है, हालांकि पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच हर संभावित दिशा में की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
