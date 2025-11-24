‘काउंटिंग एजेंट थे, बन गए मंत्री… है ना मोदी-नीतीश का जादू?’ मंत्री दीपक प्रकाश पर तेज प्रताप का तंज

नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में RLM कोटे से शामिल किए गए दीपक प्रकाश चुनाव लड़कर नहीं आए। बल्कि, वह सासाराम विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रामायण पासवान के काउंटिंग एजेंट रहे थे। रामायण पासवान को चुनाव में सिर्फ 327 वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई। दूसरी ओर, उसी सीट से दीपक प्रकाश की मां स्नेहलता कुशवाहा RLM के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बनीं। यानी एक ही क्षेत्र से मां की जीत और बेटे का काउंटिंग एजेंट बनना राजनीतिक गलियारों में पहले से ही चर्चा में थी।