पटना

‘काउंटिंग एजेंट थे, बन गए मंत्री… है ना मोदी-नीतीश का जादू?’ मंत्री दीपक प्रकाश पर तेज प्रताप का तंज

Bihar Politics: बिहार की सियासत में इन दिनों दीपक प्रकाश चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने पर तंज कसा है। 

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 24, 2025

Bihar politics

तेज प्रताप यादव और दीपक प्रकाश

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में इन दिनों आरोप–प्रत्यारोप और तंज से माहौल खूब गरमाया हुआ है। ऐसे माहौल में लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल (JJD) के संस्थापक तेज प्रताप यादव भी मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने नीतीश सरकार में मंत्री बने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश पर करारा तंज कसा है। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दीपक के मंत्री बनने को मोदी-नीतीश का जादू बताया।

क्या कहा तेज प्रताप ने?

तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “सासाराम में जमानत जब्त कराने वाले निर्दलीय प्रत्याशी रामनारायण पासवान के काउंटिंग एजेंट बने दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में मंत्री बन गए। है ना मोदी-नीतीश का जादू?” तेज प्रताप के बयान से पहले RJD के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से भी इसी मुद्दे पर तंज किया गया था, जिससे मामला और गर्मा गया।

क्यों चर्चा में हैं दीपक प्रकाश?

नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में RLM कोटे से शामिल किए गए दीपक प्रकाश चुनाव लड़कर नहीं आए। बल्कि, वह सासाराम विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रामायण पासवान के काउंटिंग एजेंट रहे थे। रामायण पासवान को चुनाव में सिर्फ 327 वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई। दूसरी ओर, उसी सीट से दीपक प्रकाश की मां स्नेहलता कुशवाहा RLM के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बनीं। यानी एक ही क्षेत्र से मां की जीत और बेटे का काउंटिंग एजेंट बनना राजनीतिक गलियारों में पहले से ही चर्चा में थी।

काउंटिंग एजेंट से मंत्री तक…

चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में स्पष्ट लिखा है कि दीपक प्रकाश मतगणना के दौरान रामायण पासवान के अभिकर्ता (काउंटिंग एजेंट) थे। न वे उम्मीदवार थे, न किसी बड़े राजनीतिक पद पर। लेकिन चुनाव परिणाम आने और सरकार के गठन के बाद अचानक दीपक प्रकाश को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। यह पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया क्योंकि वे जींस, शर्ट और पैरों में क्रॉक्स पहनकर ही शपथ लेने पहुंच गए थे।

बेटे के मंत्री बनने पर कुशवाहा की आलोचना

दीपक प्रकाश, RLM प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। इसी वजह से जनता हो यां नेता सभी ने उपेंद्र कुशवाहा पर परिवारवाद का आरोप लगाना शुरू कर दिया। सवाल उठने लगे कि क्या बिना चुनाव लड़े, बिना बड़े अनुभव वाले युवक को सिर्फ रिश्तेदारी की वजह से मंत्री बना दिया गया? इन आरोपों पर उपेंद्र कुशवाहा ने हाल में सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखकर सफाई दी थी, लेकिन बहस थमी नहीं।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

तेज प्रताप यादव

24 Nov 2025 08:45 am

Hindi News / Bihar / Patna / 'काउंटिंग एजेंट थे, बन गए मंत्री… है ना मोदी-नीतीश का जादू?' मंत्री दीपक प्रकाश पर तेज प्रताप का तंज

