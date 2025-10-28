तेज प्रताप यादव का तेजस्वी पर सीधा हमला, कहा- ‘वो जननायक नहीं, पिता की छत्रछाया में हैं, अपने बूते कुछ कर दिखाएं तब मानूंगा’

बिहार की सियासत में फिर एक बार लालू परिवार सुर्खियों में है। जनशक्ति जनता दल (JJD) प्रमुख और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव पर खुलकर निशाना साधा है। तेज प्रताप ने न सिर्फ खुद को लालू प्रसाद यादव की छत्रछाया से अलग बताया, बल्कि तेजस्वी को जननायक मानने से भी इनकार कर दिया। तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी अभी जननायक नहीं हैं। वे पिता लालू प्रसाद यादव की छत्रछाया में राजनीति कर रहे हैं। अगर वे अपने बूते कुछ कर दिखाते हैं, तभी उन्हें जननायक माना जा सकता है।