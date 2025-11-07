‘गुंडा-मवाली है ये लोग, बिहार को बर्बाद किया…’ RJD विधायक पर भड़के तेज प्रताप यादव

दरअसल, गुरुवार को हुए पहले चरण के मतदान के दौरान मनेर में राजद प्रत्याशी भाई वीरेंद्र का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे मतदान केंद्र पर एक पुलिसकर्मी से उलझते और धमकी देते दिखाई दिए। इस माले में मनेर थाना में उन पर प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है। शुक्रवार को जब तेज प्रताप यादव से इस मामले पर सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए। उन्होंने कहा, "ये लोग शुरू से ही गुंडा-मवाली रहे हैं। ऐसे लोगों ने बिहार को बर्बाद करने में बड़ी भूमिका निभाई है।" उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे गुंडे मवालियों पर कार्रवाई करनी चाहिए।