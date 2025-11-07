‘गुंडा-मवाली है ये लोग, बिहार को बर्बाद किया…’ RJD विधायक पर भड़के तेज प्रताप यादव

तेज प्रताप यादव Photo-IANS)
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद सियासत में बयानबाज़ी और आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गया है। इसी कड़ी में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने मनेर से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार और विधायाक भाई वीरेंद्र पर सीधा निशाना साध दिया है। उन्होंने भाई वीरेंद्र को गुंडा-मवाली और बिहार बर्बाद करने वाला बता दिया।
दरअसल, गुरुवार को हुए पहले चरण के मतदान के दौरान मनेर में राजद प्रत्याशी भाई वीरेंद्र का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे मतदान केंद्र पर एक पुलिसकर्मी से उलझते और धमकी देते दिखाई दिए। इस माले में मनेर थाना में उन पर प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है। शुक्रवार को जब तेज प्रताप यादव से इस मामले पर सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए। उन्होंने कहा, "ये लोग शुरू से ही गुंडा-मवाली रहे हैं। ऐसे लोगों ने बिहार को बर्बाद करने में बड़ी भूमिका निभाई है।" उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे गुंडे मवालियों पर कार्रवाई करनी चाहिए।
यह पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप यादव ने भाई वीरेंद्र के बारे में बुरा-भला कहा हो। कुछ महीने पहले भी तेज प्रताप ने एक पंचायत सचिव के साथ गाली-गलौज करने पर भाई वीरेंद्र पर हमला बोला था। उन्होंने कई मौकों पर बिना नाम लिए उन्हें गधा और बैल भी कहा है।
गोपालगंज में मतदान के बाद राजद समर्थकों द्वारा दलित परिवार की पिटाई के आरोपों पर भी तेज प्रताप ने कड़ा रुख दिखाया। उन्होंने साफ कहा, "चाहे कोई भी हो, राजद का कार्यकर्ता या किसी दूसरे दल का, दलितों के साथ मारपीट करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए।" तेज प्रताप ने यह भी कहा कि सरकार को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए।
भोजपुरी कलाकार और नेता पवन सिंह तथा खेसारी लाल यादव के बीच चल रही तीखी बयानबाज़ी पर तेज प्रताप से जब सवाल पूछा गया, तो उन्होंने टिप्पणी करने से साफ इंकार कर दिया और आगे बढ़ गए।
