तेज प्रताप का दही-चूड़ा भोज आज! CM और राज्यपाल होंगे शामिल, लालू-तेजस्वी और NDA नेताओं को भी न्योता

तेज प्रताप के दही-चूड़ा भोज की सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि उन्होंने उन नेताओं को भी आमंत्रित किया है जो वैचारिक और राजनीतिक रूप से RJD के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। विशेषकर NDA खेमे के नेताओं की सूची इसका संकेत देती है। सोमवार को तेज प्रताप विजय सिन्हा के घर आयोजित दही-चूड़ा भोज में भी शामिल हुए थे। जब उनसे पूछा गया कि वे NDA में शामिल होंगे क्या? तो तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, “समय आने दीजिए, सब साफ हो जाएगा।” इसी सवाल पर विजय सिन्हा ने भी जवाब दिया, “वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा।”