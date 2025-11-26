राबड़ी देवी के बाद तेज प्रताप यादव को भी खाली करना होगा आवास, MLA के तौर पर हुआ था आवंटन

बिहार की राजनीति में सरकारी आवास को लेकर बड़ी हलचल मच गई है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड वाले आवास को खाली करने के आदेश के बाद अब लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को भी अपना सरकारी आवास खाली करना होगा। भवन निर्माण विभाग उन्हें 26 M स्ट्रैंड रोड वाला सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा है। यह आवास उन्हें महुआ विधानसभा सीट से विधायक रहने के दौरान आवंटित हुआ था।