खेसारी कौन सी नौकरी देंगे… नाचने वाला? RJD के स्टार उम्मीदवार पर तेज प्रताप यादव का तंज

दरअसल, खेसारी लाल ने ने एक इंटरव्यू में महागठबंधन के रोजगार के वादे का बचाव किया था. RJD की ओर से 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे पर उन्होंने कहा, "अगर हम 2 करोड़ नौकरियां नहीं देंगे, तो कम से कम 50 लाख नौकरियां तो देंगे. कम से कम हमारे नेता रोजगार देने की बात तो कर रहे हैं. NDA सरकार तो वादा भी नहीं करती; वह केवल 'जंगल राज' की बात करती है." महागठबंधन ने सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर कानून पारित कर राज्य में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है।