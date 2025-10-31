Patrika LogoSwitch to English

खेसारी कौन सी नौकरी देंगे… नाचने वाला? RJD के स्टार उम्मीदवार पर तेज प्रताप यादव का तंज

भोजपुरी अभिनेता और आरजेडी के स्टार उम्मीदवार खेसारी लाल यादव पर अब तेज प्रताप यादव ने तंज कसा है। उन्होंने आरजेडी के नौकरी वाले वादे और खेसारी लाल यादव के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि खेसारी कौन स नौकरी देंगे, नाचने वाला

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 31, 2025

Tej Pratap Yadav

तेज प्रताप यादव Photo-IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप और बयानबाजी का दौर चालू है। इसी बीच भोजपुरी सुपरस्टार और RJD उम्मीदवार खेसारी लाल यादव एक बार फिर सियासी सुर्खियों में हैं। पहले उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें नचनिया कहकर घेरा और अब तेज प्रताप यादव ने उनके रोजगार वाले वादे पर तंज कस दिया है।

नाचने वाला नौकरी देगा क्या?

पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने खेसारी लाल यादव के उस बयान पर चुटकी ली, जिसमें उन्होंने कहा था कि महागठबंधन की सरकार बनने पर कम से कम 50 लाख नौकरियां दी जाएंगी। तेज प्रताप ने हंसते हुए कहा, “खेसारी लाल कौन सी नौकरी देगा? नाचने वाला नौकरी देगा क्या?” उनका यह बयान उस वक्त आया है जब एनडीए और महागठबंधन, दोनों ही गुट चुनावी वादों को लेकर एक-दूसरे पर हमलावर हैं। तेज प्रताप की यह टिप्पणी, एनडीए के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नचनिया वाले बयान के बाद आई है।

खेसारी लाल ने क्या कहा था?

दरअसल, खेसारी लाल ने ने एक इंटरव्यू में महागठबंधन के रोजगार के वादे का बचाव किया था. RJD की ओर से 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे पर उन्होंने कहा, "अगर हम 2 करोड़ नौकरियां नहीं देंगे, तो कम से कम 50 लाख नौकरियां तो देंगे. कम से कम हमारे नेता रोजगार देने की बात तो कर रहे हैं. NDA सरकार तो वादा भी नहीं करती; वह केवल 'जंगल राज' की बात करती है." महागठबंधन ने सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर कानून पारित कर राज्य में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है।

अन्य मुद्दों पर भी बोले तेज प्रताप

तेज प्रताप ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छठ वाले बयान पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी छठ किए हैं क्या? उन्हें क्या पता छठ क्या होता है? जो आदमी हर वक्त विदेश भाग जाता है, उसे छठ मईया का क्या ज्ञान होगा?” मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या पर उन्होंने कहा, “कानून व्यवस्था पूरी तरह खराब हो चुकी है, दोषियों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए।” उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।

बिहार चुनाव 2025 की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें

अगर तेजस्वी महुआ आए, तो मैं राघोपुर जाऊंगा

तेज प्रताप ने कहा कि अगर उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव महुआ (जहां से वे चुनाव लड़ रहे हैं) में उनके खिलाफ प्रचार करने जाएंगे, तो वे भी राघोपुर जाकर तेजस्वी के खिलाफ प्रचार करेंगे। इस बयान से RJD परिवार में चल रही भीतरी खींचतान एक बार फिर चर्चा में आ गई है।

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

RJD

तेज प्रताप यादव

तेजस्वी यादव

Updated on:

31 Oct 2025 07:18 pm

Published on:

31 Oct 2025 07:17 pm

Hindi News / Bihar / Patna / खेसारी कौन सी नौकरी देंगे… नाचने वाला? RJD के स्टार उम्मीदवार पर तेज प्रताप यादव का तंज

