Bihar Chunav 2025: पहले चरण में ही EVM में कैद होगी लालू यादव के दोनों बेटों की किस्मत, जानिए आपकी सीट पर कब डाले जाएंगे वोट

एक ओर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का प्रमुख चेहरा और महागठबंधन का सीएम फेस माने जाने वाले तेजस्वी यादव और दूसरी और राजद से निष्काषित होने के बाद अपनी नई पार्टी के साथ तेजप्रताप यादव चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर से तो तेजप्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ेंगे। दिलचस्प बात यह है कि दोनों सीटें पहले चरण की वोटिंग सूची में हैं। यानी 6 नवंबर को ही दोनों भाइयों की राजनीतिक परीक्षा एक साथ होगी। राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा जोरों पर है कि क्या लालू यादव की विरासत संभालने वाले ये दोनों बेटे जनता का भरोसा फिर से जीत पाएंगे, या विपक्षी गठबंधन इस बार कोई बड़ा उलटफेर करेगा।