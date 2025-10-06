Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Chunav 2025: पहले चरण में ही EVM में कैद होगी लालू यादव के दोनों बेटों की किस्मत, जानिए आपकी सीट पर कब डाले जाएंगे वोट

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा 2025 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण में 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे आऊर इसी चरण में लालू यादव के दोनों बेटों की सीट पर भी मतदान  होगा। जानिए किस जिले में कब होगी वोटिंग। 

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 06, 2025

Tejashwi Yadav and Tej Pratap Yadav

Tejashwi Yadav and Tej Pratap Yadav

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का शंखनाद हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने सोमवार की शाम राज्य की 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में मतदान का ऐलान किया। पहले चरण में 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस बार सबसे ज्यादा निगाहें लालू यादव के दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव पर हैं, जिनकी किस्मत पहले ही चरण में EVM में कैद हो जाएगी।

लालू परिवार की ‘डबल परीक्षा’

एक ओर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का प्रमुख चेहरा और महागठबंधन का सीएम फेस माने जाने वाले तेजस्वी यादव और दूसरी और राजद से निष्काषित होने के बाद अपनी नई पार्टी के साथ तेजप्रताप यादव चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर से तो तेजप्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ेंगे। दिलचस्प बात यह है कि दोनों सीटें पहले चरण की वोटिंग सूची में हैं। यानी 6 नवंबर को ही दोनों भाइयों की राजनीतिक परीक्षा एक साथ होगी। राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा जोरों पर है कि क्या लालू यादव की विरासत संभालने वाले ये दोनों बेटे जनता का भरोसा फिर से जीत पाएंगे, या विपक्षी गठबंधन इस बार कोई बड़ा उलटफेर करेगा।

पहले चरण में कहां-कहां होगी वोटिंग?

पहले चरण में राज्य के 14 बड़े और 4 छोटे जिलों की 121 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इनमें पटना, नालंदा, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सारण, दरभंगा, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, सिवान और शेखपुरा जिले शामिल हैं।

पटना जिले की मसौढ़ी, पालीगंज, मनेर, दीघा, फतुहा, बाढ़, मोकामा, दानापुर सहित सभी 14 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होगी। इसी दिन वैशाली जिले में भी मतदान होगा, जहाँ से लालू परिवार का सीधा राजनीतिक संबंध है।

दूसरे चरण में कहां डाला जाएगा वोट?

दूसरे चरण में यानी 11 नवंबर को गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, सीतामढ़ी, पूर्णिया, अररिया, मधुबनी, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पश्चिमी चंपारण जैसे जिलों में वोटिंग होगी। इस चरण में कई बड़े दिग्गज नेताओं की सीटें हैं, जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ चेहरे शामिल हैं। दूसरे चरण के नतीजे तय करेंगे कि बिहार की सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा।

चरणतारीखजिलेप्रमुख विधानसभा सीटें (उदाहरण)
पहला चरण6 नवंबर 2025पटना, नालंदा, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सारण, दरभंगा, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, सिवान और शेखपुराराघोपुर, महुआ, दीघा, बख्तियारपुर, आरा, बक्सर, बेगूसराय, सहरसा, समस्तीपुर, दरभंगा, मोकामा, पालीगंज, हाजीपुर, फुलवारीशरीफ
दूसरा चरण11 नवंबर 2025गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, बांका, जमुई, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारणगया टाउन, बोधगया, इमामगंज, जहानाबाद, रजौली, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, कटिहार, किशनगंज, मोतिहारी, बेतिया, भागलपुर, बांका

EVM में कैद होगी किस्मत

6 नवंबर की शाम जब पहला वोट पड़ेगा, तभी लालू परिवार के दोनों बेटों की किस्मत EVM में बंद हो जाएगी। तेजस्वी यादव के लिए यह चुनाव मुख्यमंत्री बनने की सबसे बड़ी चुनौती है, जबकि तेजप्रताप यादव के लिए यह उनकी राजनीतिक साख की परीक्षा होगी। अगर पहले चरण में RJD ने बढ़त बनाई, तो यह पूरे राज्य में महागठबंधन के लिए मनोबल बढ़ाने वाला साबित होगा। वहीं, NDA इस चरण को नींव का चुनाव मानकर पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है।

बिहार चुनाव 2025 का कार्यक्रम

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में होगा। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर, दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा और नतीजे आएंगे 14 नवंबर को आएंगे।

ये भी पढ़ें

कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी को बताया ‘जननायक’ तो भड़क उठे तेजस्वी, कहा- छोड़िए ये सब फालतू की बात है
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

06 Oct 2025 05:50 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Chunav 2025: पहले चरण में ही EVM में कैद होगी लालू यादव के दोनों बेटों की किस्मत, जानिए आपकी सीट पर कब डाले जाएंगे वोट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election: 2020 में तीन चरणों में हुए थे चुनाव, इस बार सिर्फ दो चरण…क्या मिल रहा संकेत?

Bihar Election 2025
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: पप्पू यादव ने चुनाव की तारीखों पर खड़े किए सवाल, कहा- ‘बीजेपी ने भेजा, चुनाव आयोग ने पढ़ दिया…’

Pappu Yadav
पटना

Bihar Election 2025: 14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर करेंगे मतदान, नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जुड़वा सकते हैं नाम

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025 से पहले ECI की बड़ी पहल, ECINET ऐप से एक ही जगह पर मिलेगी चुनाव से जुड़ी हर डिटेल

ECINET App
टेक्नोलॉजी

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में दो चरणों मे होंगे चुनाव, जानें किस जिले में कब होगी वोटिंग, देखें पूरी लिस्ट

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.