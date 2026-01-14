राघोपुर के विधायक अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? भोज में भाई की गैरमौजूदगी पर तेज प्रताप ने पूछा सवाल

तेजप्रताप यादव के चूड़ा-दही भोज में उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर से भी लोग पहुंचे थे। कार्यकर्ता ने जैसे ही माइक पर खुद को राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का बताते हुए अपनी बात आगे बढ़ाना चाह रहा था, लेकिन इससे पहले तेजप्रताप यादव ने तुरंत माइक संभालते हुए कहा, “आप राघोपुर से आए हैं तो आपके विधायक कहां हैं?” तेजप्रताप ने आगे कहा, “राघोपुर के विधायक अब तक यहां क्यों नहीं पहुंचे?” उनके इस सवाल पर वहां मौजूद सभी लोग कुछ देर के लिए हैरान हो गए। कार्यक्रम में सन्नाटा छा गया। दरअसल, तेजप्रताप यादव अपने छोटे भाई और राघोपुर विधायक तेजस्वी यादव को लेकर यह सवाल किया था। तेजप्रताप यादव के सवाल पर वहां पर उपस्थित लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई थी।