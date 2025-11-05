‘BJP ने नीतीश के पीठ में छुरा घोंपा है, दिलवा रही 10 हजार का घूस’, वोटिंग से पहले बोले तेजस्वी यादव

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले राघोपुर से महागठबंधन के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी और जदयू गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने दावा किया कि भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ विश्वासघात किया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने नीतीश कुमार को कमजोर किया है और अब सरकारी योजनाओं को चुनावी लालच की तरह इस्तेमाल कर रही है।