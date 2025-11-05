‘BJP ने नीतीश के पीठ में छुरा घोंपा है, दिलवा रही 10 हजार का घूस’, वोटिंग से पहले बोले तेजस्वी यादव

RJD नेता तेजस्वी यादव (Photo-ANI)
Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले राघोपुर से महागठबंधन के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी और जदयू गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने दावा किया कि भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ विश्वासघात किया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने नीतीश कुमार को कमजोर किया है और अब सरकारी योजनाओं को चुनावी लालच की तरह इस्तेमाल कर रही है।
तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि चुनाव सिर पर है, लेकिन भाजपा अभी तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं कर रही। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, “असली सवाल यह है कि पहले चरण का मतदान कल है और भाजपा ने अभी तक नीतीश कुमार के नाम की घोषणा मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं की है। भाजपा ने नीतीश कुमार की पीठ में छूरा घोंपने का काम किया है।”
तेजस्वी ने राज्य सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार/सहायता योजना पर कटाक्ष किया, जिसके तहत महिलाओं को 10 हजार रुपये की शुरुआती आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा, "भाजपा के लोग चुनाव में 10 हजार रुपये की रिश्वत दे रहे हैं नीतीश कुमार इसके पक्ष में नहीं थे। भाजपा नीतीश कुमार के वोट बैंक को चुराना चाहती है इसलिए 10 हजार का रिश्वत दिलवा रही है। नीतीश कुमार का मन नहीं था फिर भी उनसे यह करवाया गया"।
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा। इस चरण में 18 जिले की 121 सीटों पर 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस चरण में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी सहित कई दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला होगा।
