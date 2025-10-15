Patrika LogoSwitch to English

पटना

हम दो सीट से नहीं, 243 सीटों से लड़ रहे हैं… राघोपुर से नामांकन के बाद बोले तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने बुधवार को राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पर्चा भर दिया है। इस दौरान उनके साथ लालू-राबड़ी और मीसा भारती भी मौजूद रहीं। नामांकन के बद तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कुछ अटकलों पर अपना पक्ष भी साफ किया। जानिए उन्होंने क्या कहा। 

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 15, 2025

नामांकन करते तेजस्वी यादव

नामांकन करते तेजस्वी यादव (फोटो-पत्रिका)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासी सरगर्मी अब अपने चरम पर है। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ माता-पिता और बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे। लालू परिवार की मौजूदगी ने राघोपुर में माहौल को पूरी तरह चुनावी बना दिया।

राघोपुर की जनता पर हमें भरोसा- तेजस्वी

नामांकन दाखिल करने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा, “राघोपुर की जनता ने हम पर लगातार दो बार भरोसा किया है। यह तीसरी बार है जब हमने राघोपुर से नामांकन किया है। जनता मालिक है, और हम जनता की सेवा में हैं। हमें भरोसा है कि राघोपुर की जनता एक बार फिर हमें जीताएगी।”

बिहार बदलने का चुनाव

तेजस्वी ने आगे कहा कि इस बार चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बल्कि बिहार बदलने का है। उन्होंने कहा, “हम सिर्फ़ सरकार नहीं बनाना चाहते, हम बिहार बनाना चाहते हैं। बिहार अब अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से आज़ाद होना चाहता है। हमारी लड़ाई रोजगार, शिक्षा और विकास की है।”

2 नहीं 243 सीटों से लड़ रहे चुनाव

तेजस्वी यादव ने उन तमाम अटकलों पर भी जवाब दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि वे दो सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने साफ़ कहा, “कई लोग अफवाह फैला रहे थे कि मैं दो जगह से चुनाव लड़ूंगा। मैं दो सीट से नहीं, 243 सीटों से लड़ रहा हूं, यानी पूरे बिहार की जनता के बीच से। लेकिन जब बात एक सीट की आती है, तो वो हमेशा राघोपुर ही रही है और रहेगी।”

तीसरी बार राघोपुर से मैदान में तेजस्वी यादव

याद दिला दें कि राघोपुर सीट लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दोनों का पारंपरिक गढ़ रही है। 2015 और 2020 दोनों चुनावों में तेजस्वी यादव यहां से विधायक बने थे। इस बार भी वे इसी सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि एनडीए की ओर से उन पर निशाना साधने के लिए एक बार फिर मजबूत उम्मीदवार उतारे जाने की चर्चा है।

उमड़ी समर्थकों की भीड़

तेजस्वी यादव ने नामांकन के बाद रोड शो भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। लालू परिवार की झलक देखने के लिए सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। राबड़ी देवी और लालू यादव ने अपने बेटे के लिए जनता से समर्थन की अपील की।

Published on:

15 Oct 2025 05:38 pm

Hindi News / Bihar / Patna / हम दो सीट से नहीं, 243 सीटों से लड़ रहे हैं… राघोपुर से नामांकन के बाद बोले तेजस्वी यादव

