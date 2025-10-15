हम दो सीट से नहीं, 243 सीटों से लड़ रहे हैं… राघोपुर से नामांकन के बाद बोले तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने उन तमाम अटकलों पर भी जवाब दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि वे दो सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने साफ़ कहा, “कई लोग अफवाह फैला रहे थे कि मैं दो जगह से चुनाव लड़ूंगा। मैं दो सीट से नहीं, 243 सीटों से लड़ रहा हूं, यानी पूरे बिहार की जनता के बीच से। लेकिन जब बात एक सीट की आती है, तो वो हमेशा राघोपुर ही रही है और रहेगी।”