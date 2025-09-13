बिहार में हर दिन चलती है 200 राउंड गोलियां, अपराधी विजय और सम्राट बन गए हैं, पढ़िए तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों कहा?

बिहार में अपराध और अपराधियों की चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने बिहार में अपराध की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा है वे अब पटना में डीएम और एसपी आवास के आस पास घटना को अंजाम दे रहे हैं। सचिवालय के सामने गोलियां चल जाती है। नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी घटनाओं के बाद भी सरकार कहती है कि बिहार में सब कुछ ठीक है। अपराध नियंत्रण में है और अपराधी जेल के अंदर।
लालू राज में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं इसका खंडर करता हूं। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू राज में कानून व्यवस्था बेहतर था या फिर अभी बेहतर है। इसको जानने के लिए आप एनसीआरबी के आंकड़े को देखेंगे। आप एनसीआरबी का आंकड़ा देख लें लालू राबड़ी शासन काल से अपराध की घटना कम हुए हैं। बिना डेटा के समय इसपर कोई चर्चा नहीं हो सकती है। जबकि हम लोगों के समय बिहार और झारखंड एक था। तेजस्वी यादव ने गोपाल खेमका की हत्या की चर्चा कर बिहार में कानून व्यस्थान पर सवाल खड़े किए?
तेजस्वी यादव ने कहा कि डीएम और एसपी आवास के पास चर्चित उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। मेरे घर के पास चार राउंड फायरिंग हुई। लेकिन, कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। सचिवालय के सामने गोलियां चल जाती है। ऐसा कोई दिन है जब बिहार में दो सौ गोलियां नहीं चलती है। बच्ची के साथ रेप हो जाता है? लेकिन उसको पटना मेहिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए बेड नहीं मिलता है। इलाज के अभाव में उसकी मौत हो जाती है।
सांसद लवली आनंद के पति आनंद मोहन का बिना नाम लिए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में चुनाव से पहले दलित डीएम के हत्यारे को कानून बदलकर जेल से बाहर निकाला जाता है। बाढ़ मोकामा में गोली चलाने वाले को बार बार कमजोर वकील खड़ा कर छोड़ दिया जाता है। तो फिर अपराधियों को कौन संरक्षण दे रहा है।
तेजस्वी यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बिहार में अपराधी विजय और सम्राट बन गए हैं। जिस राज्य का पुलिस अधिकारी बढ़ते अपराध पर कहते हों कि किसान खाली बैठे हैं इसलिए बिहार में अपराध बढ़ रहा है। उस राज्य में कानून व्यवस्था पर आप क्या बोलेंगे।