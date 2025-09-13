बिहार में हर दिन चलती है 200 राउंड गोलियां, अपराधी विजय और सम्राट बन गए हैं, पढ़िए तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों कहा?

लालू राज में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं इसका खंडर करता हूं। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू राज में कानून व्यवस्था बेहतर था या फिर अभी बेहतर है। इसको जानने के लिए आप एनसीआरबी के आंकड़े को देखेंगे। आप एनसीआरबी का आंकड़ा देख लें लालू राबड़ी शासन काल से अपराध की घटना कम हुए हैं। बिना डेटा के समय इसपर कोई चर्चा नहीं हो सकती है। जबकि हम लोगों के समय बिहार और झारखंड एक था। तेजस्वी यादव ने गोपाल खेमका की हत्या की चर्चा कर बिहार में कानून व्यस्थान पर सवाल खड़े किए?