Bihar Politics: सम्राट चौधरी बने बिहार के CM, तेजस्वी ने दी बधाई, कहा-इलेक्टेड को हटाकर बने सिलेक्टेड

तेजस्वी यादव ने आगे लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस कड़वे और कठोर तथ्य से पूरी तरह अवगत होंगे कि 21 वर्षों के एनडीए शासन के बाद भी नीति आयोग के अधिकांश मानकों और सतत विकास के कई सूचकांकों पर बिहार राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून-व्यवस्था, आय-निवेश, खर्च-खपत, रोजगार, गरीबी, पलायन और मानव विकास जैसे कई क्षेत्रों में राज्य की स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है।