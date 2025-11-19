नवादा के टोल प्लाजा पर हाईवोल्टेज हंगामा, VIP लेन के चक्कर में 3 टोलकर्मियों को पीटा, स्कॉर्पियो से कुचलने की कोशिश

नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत करिगांव टोल प्लाजा पर टोल टैक्स के लिए बड़ा बवाल होने का मामला सामने आया है। काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार युवकों ने टोलकर्मियों से न केवल हाथापाई की, बल्कि एक कर्मी का मोबाइल तोड़ते हुए सोने की अंगूठी तक छीन ली। घटना में तीन टोलकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। हंगामा बढ़ने पर अन्य कर्मियों ने तुरंत तीन हमलावरों को दबोच लिया और पुलिस को सौंप दिया। हालांकि इस दौरान एक आरोपी बैरिकेडिंग तोड़कर गाड़ी सहित फरार हो गया। यह पूरी घटना मंगलवार के रात की बताई जा रही है।