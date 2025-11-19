नवादा के टोल प्लाजा पर हाईवोल्टेज हंगामा, VIP लेन के चक्कर में 3 टोलकर्मियों को पीटा, स्कॉर्पियो से कुचलने की कोशिश

टोल प्लाजा पर लड़ाई करते लोग (फोटो- वीडियो ग्रैब)
नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत करिगांव टोल प्लाजा पर टोल टैक्स के लिए बड़ा बवाल होने का मामला सामने आया है। काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार युवकों ने टोलकर्मियों से न केवल हाथापाई की, बल्कि एक कर्मी का मोबाइल तोड़ते हुए सोने की अंगूठी तक छीन ली। घटना में तीन टोलकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। हंगामा बढ़ने पर अन्य कर्मियों ने तुरंत तीन हमलावरों को दबोच लिया और पुलिस को सौंप दिया। हालांकि इस दौरान एक आरोपी बैरिकेडिंग तोड़कर गाड़ी सहित फरार हो गया। यह पूरी घटना मंगलवार के रात की बताई जा रही है।
रजौली के थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर राजेश कुमार के अनुसार, स्कॉर्पियो (नं. JH02AV5889) नवादा की ओर जा रही थी। गाड़ी के चालक और उसके साथी VIP लेन से निकलना चाहते थे, जबकि टोलकर्मियों ने उन्हें नियमों के अनुसार फास्टैग लेन से गुजरने को कहा। बस यहीं से मामला भड़क गया और स्कॉर्पियो सवार चार युवकों ने टोलकर्मियों पर हमला कर दिया। मारपीट में विनय सिंह, नीतीश कुमार और अभिषेक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को तुरंत अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया।
टोलकर्मियों ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने एक टोलकर्मी का मोबाइल तोड़ दिया और उसकी सोने की अंगूठी भी छीन ली। इसके बाद वे बैरिकेडिंग तोड़कर भागने लगे। इसी बीच अन्य टोलकर्मी और सुरक्षाकर्मी अलर्ट हुए और तीन आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया।
थानाध्यक्ष ने बताया कि टोल प्लाजा मैनेजर सुमित कुमार चौधरी ने पूरे घटनाक्रम को लेकर लिखित आवेदन दिया है। पुलिस ने तीनों गिरफ्तार युवकों और एक फरार आरोपी के खिलाफ मारपीट, लूट, सरकारी कार्य में बाधा, क्षति पहुंचाने और शराब सेवन जैसे कई गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर ली है।
पकड़े गए तीनों युवकों की पहचान नालंदा निवासी राजा कुमार, गोविंदपुर निवासी जय कुमार और पटना के पैजना गांव निवासी ऋषिकेश राज के रूप में हुई है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की, जिसमें पुष्टि हुई कि तीनों युवक शराब के नशे में थे।
स्वास्थ्य जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं मौके से गाड़ी लेकर फरार हुए चौथे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही हैं।
