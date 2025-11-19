Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

नवादा के टोल प्लाजा पर हाईवोल्टेज हंगामा, VIP लेन के चक्कर में 3 टोलकर्मियों को पीटा, स्कॉर्पियो से कुचलने की कोशिश

नवादा में टोल टैक्स को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने ड्यूटी पर तैनात टोलकर्मियों के साथ जमकर मारपीट की। इस घटना में तीन टोलकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 19, 2025

नवादा टोल प्लाजा

टोल प्लाजा पर लड़ाई करते लोग (फोटो- वीडियो ग्रैब)

नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत करिगांव टोल प्लाजा पर टोल टैक्स के लिए बड़ा बवाल होने का मामला सामने आया है। काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार युवकों ने टोलकर्मियों से न केवल हाथापाई की, बल्कि एक कर्मी का मोबाइल तोड़ते हुए सोने की अंगूठी तक छीन ली। घटना में तीन टोलकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। हंगामा बढ़ने पर अन्य कर्मियों ने तुरंत तीन हमलावरों को दबोच लिया और पुलिस को सौंप दिया। हालांकि इस दौरान एक आरोपी बैरिकेडिंग तोड़कर गाड़ी सहित फरार हो गया। यह पूरी घटना मंगलवार के रात की बताई जा रही है।

VIP लेन की वजह से हुआ बवाल

रजौली के थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर राजेश कुमार के अनुसार, स्कॉर्पियो (नं. JH02AV5889) नवादा की ओर जा रही थी। गाड़ी के चालक और उसके साथी VIP लेन से निकलना चाहते थे, जबकि टोलकर्मियों ने उन्हें नियमों के अनुसार फास्टैग लेन से गुजरने को कहा। बस यहीं से मामला भड़क गया और स्कॉर्पियो सवार चार युवकों ने टोलकर्मियों पर हमला कर दिया। मारपीट में विनय सिंह, नीतीश कुमार और अभिषेक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को तुरंत अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया।

टोलकर्मियों का आरोप- मोबाइल तोड़ा, अंगूठी छीनी

टोलकर्मियों ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने एक टोलकर्मी का मोबाइल तोड़ दिया और उसकी सोने की अंगूठी भी छीन ली। इसके बाद वे बैरिकेडिंग तोड़कर भागने लगे। इसी बीच अन्य टोलकर्मी और सुरक्षाकर्मी अलर्ट हुए और तीन आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया।

थानाध्यक्ष ने बताया कि टोल प्लाजा मैनेजर सुमित कुमार चौधरी ने पूरे घटनाक्रम को लेकर लिखित आवेदन दिया है। पुलिस ने तीनों गिरफ्तार युवकों और एक फरार आरोपी के खिलाफ मारपीट, लूट, सरकारी कार्य में बाधा, क्षति पहुंचाने और शराब सेवन जैसे कई गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर ली है।

शराब के नशे में थे हमलावर, ब्रेथ एनालाइजर से हुई पुष्टि

पकड़े गए तीनों युवकों की पहचान नालंदा निवासी राजा कुमार, गोविंदपुर निवासी जय कुमार और पटना के पैजना गांव निवासी ऋषिकेश राज के रूप में हुई है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की, जिसमें पुष्टि हुई कि तीनों युवक शराब के नशे में थे।

तीनों भेजे गए जेल, एक की तलाश जारी

स्वास्थ्य जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं मौके से गाड़ी लेकर फरार हुए चौथे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही हैं।

ये भी पढ़ें

‘ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ…’ चिल्लाती रही प्रेग्नेंट महिला, फिर भी पुलिस वाला चलाता रहा स्कूटी, पटना के मरीन ड्राइव पर हाईवोल्टेज ड्रामा
पटना
patna marine drive viral video

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

19 Nov 2025 08:34 pm

Hindi News / Bihar / Patna / नवादा के टोल प्लाजा पर हाईवोल्टेज हंगामा, VIP लेन के चक्कर में 3 टोलकर्मियों को पीटा, स्कॉर्पियो से कुचलने की कोशिश

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar CM Oath Ceremony: रिकॉर्ड 10वीं बार CM बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार, गांधी मैदान में होगा समारोह

गुरुवार को नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे
राष्ट्रीय

नीतीश कुमार कल लेंगे शपथ, पीएम मोदी समेत ये 11 CM भी होंगे शामिल, मैथिली ठाकुर और मनोज तिवारी करेंगे परफ़ॉर्म

नीतीश कुमार के साथ NDA के चुने गए विधायक
पटना

बिहार में NDA विधायक दल के नेता बने नीतीश कुमार, कल 10वीं बार लेंगे CM पद की शपथ

Nitish Kumar
राष्ट्रीय

‘हार बड़ा झटका, रिजल्ट के बाद से न नींद आ रही, न चैन’, प्रशांत किशोर ने बताया क्यों फेल हुआ जन सुराज का गणित

पटना

’25 से 5 सीट पर आने में भी देर नहीं लगेगी…’ तेजस्वी पर तेज प्रताप का एक और करारा वार

Tej Pratap Yadav
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.