Train Accident in Purnia: पूर्णिया में दशहरा मेला देखकर लौट रहे 3 लोगों की वंदे भारत एक्सप्रेस से कटकर मौत

वन्दे भारत ट्रेन। फाइल फोटो- पत्रिका
Train Accident in Purnia वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से शुक्रवार की सुबह पूर्णिया में तीन लोगों की मौत हो गई है। जबकि दो लेग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। जख्मी दोनों लोगों को पूर्णिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा कटिहार-जोगबनी रेलखंड पर कसबा जबनपुर के पास की है। बताया जा रहा है कि जोगबनी (अररिया) से दानापुर (पटना) जा रही वंदे भारत ट्रेन से कटकर मरने वाले सभी लोग दशहरा मेला देखकर लौट रहे थे।
इस हादसे के बाद मौके पर भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई है। इधर, घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और आरपीएफ की टीम भी घटना स्थल पर पहुंच गई है। इस हदसे को लेकर स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हैं। पुलिस उनको समझाने का प्रयास कर रही है।
दरअसल, तीन दिन के अंदर यह दूसरी घटना है। इसको लेकर लोग आक्रोशित हैं। इससे पहले जोगबनी-दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस से कटकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। यह दूसरी घटना है। सहरसा में हटियागाछी रेलवे ढाला के पास 30 सितंबर को इसी ट्रेन से कटकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को पूर्णिया में वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर जोगबनी से दानापुर के बीच चलने वाली इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू किया था। 17 सितंबर से यह ट्रेन नियमित रूप से चल रही है। यह सीमांचल को राजधानी पटना से जोड़ने वाली पहली वंदे भारत है। यह ट्रेन जोगबनी से सुबह 3.25 बजे रवाना होती है और सुबह 4.50 बजे पूर्णिया पहुंचती है। पूर्णिया से खुलने के बाद यह ट्रेन सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर होकर सुबह 11.30 बजे पटना के दानापुर पहुंचती है।
