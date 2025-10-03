Train Accident in Purnia: पूर्णिया में दशहरा मेला देखकर लौट रहे 3 लोगों की वंदे भारत एक्सप्रेस से कटकर मौत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को पूर्णिया में वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर जोगबनी से दानापुर के बीच चलने वाली इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू किया था। 17 सितंबर से यह ट्रेन नियमित रूप से चल रही है। यह सीमांचल को राजधानी पटना से जोड़ने वाली पहली वंदे भारत है। यह ट्रेन जोगबनी से सुबह 3.25 बजे रवाना होती है और सुबह 4.50 बजे पूर्णिया पहुंचती है। पूर्णिया से खुलने के बाद यह ट्रेन सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर होकर सुबह 11.30 बजे पटना के दानापुर पहुंचती है।