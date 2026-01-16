Bihar Politics: दही चूड़ा भोज ने बढ़ाई उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन, नितिन नबीन के साथ दिखे RLM के 3 विधायक

दरअसल, आरएलएम के चार में से तीन विधायक रामेश्वर महतो, माधव आनंद और आलोक सिंह अपने पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा से नाराज चल रहे हैं। कुशवाहा से नाराज विधायकों की नाराजगी सभी को साइड करके अपने बेटे दीपक प्रियदर्शी मंत्री बनाने को लेकर है। रामेश्वर कुशवाहा ने मीडिया के साथ बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा पर परिवारवाद का आरोप लगाया था। गुरुवार को जगदीशपुर के जदयू विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने दावा किया था कि तीनों विधायक बागी हो गए हैं। यह तस्वीर आने के बाद चर्चा का बाजार गर्म है कि ये अलग गुट बनाकर विधानसभा की तस्वीर बदल सकते हैं।