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पटना

VIDEO: सीएम पद छोड़ने से पहले भावुक दिखे नीतीश कुमार, अंबेडकर जयंती में लिया हिस्सा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने से पहले बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर पटना हाई कोर्ट के पास आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान वहां उमड़ी भीड़ देखकर वे भावुक नजर आए।

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पटना

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Rajesh Kumar Ojha

Apr 14, 2026

अंबेडकर जयंती पर माल्यार्पण करते नीतीश कुमार। फोटो-पत्रिका

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफे से ठीक पहले वह पटना हाई कोर्ट के पास बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वहां मौजूद भीड़ को देखकर मुख्यमंत्री भावुक नजर आए। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का यह अंतिम सार्वजनिक कार्यक्रम रहा। राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद वे आज अपने पद से इस्तीफा दे देंगे।

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Bihar news

Published on:

14 Apr 2026 11:32 am

Hindi News / Bihar / Patna / VIDEO: सीएम पद छोड़ने से पहले भावुक दिखे नीतीश कुमार, अंबेडकर जयंती में लिया हिस्सा

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