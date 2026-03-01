Video: नीतीश की ‘समृद्धि यात्रा’ में मंच से हो रही थी विकास की बात, नीचे खेत में चना उखाड़ते दिखे लोग

दरअसल, मुख्यमंत्री का भाषण सुनने के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे थे। भीड़ के बीच कुछ लोगों ने खेत में लगी हरी चने की फसल उखाड़ना शुरू कर दिया। पहले कुछ लोग चना तोड़ते नजर आए, लेकिन धीरे-धीरे एक-दूसरे को देखकर यह सिलसिला बढ़ता गया और सभा में मौजूद लोगों के बीच मानो ‘चना तोड़ अभियान’ सा शुरू हो गया। वहां से गुजरने वाला लगभग हर व्यक्ति चने के पौधे उखाड़ते दिखाई दिया। कई लोग तो हाथों में चने के पौधे लिए ही सभा स्थल की ओर बढ़ते नजर आए। मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस परिसर में आयोजित किया गया था।