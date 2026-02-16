Video: क्रिकेट ईशान किशन की लव लाइफ पर खुलकर बोले दादा, कहा- “बहू हमें मंजूर है…”

मॉडलिंग की दुनिया में अदिति हुंडिया एक बड़ा नाम हैं। अदिति हुंडिया मिस डीवा 2018 की विनर रह चुकी है। वो फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट भी रही हैं। ईशान और अदिति के बीच के रिश्ते को लेकर सबसे पहले वर्ष 2019 के आईपीएल फाइनल के दौरान शुरू हुई थी। अदिति इस मैच में स्टैंड्स में ईशान को चियर करती नजर आई थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टी-20 वर्ल्ड कप के बाद ईशान किशन अपनी शादी को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं।