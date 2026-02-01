Video: अस्पताल नहीं, खंडहर है’: अपनी ही सरकार से भिड़ीं MLA मैथिली ठाकुर, स्वास्थ्य व्यवस्था की खोली पोल

मैथिली ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय। फोटो- AI
बिहार विधानसभा के बजट सेशन के दौरान में सरकारी अस्पतालों की खराब हालत का मुद्दा तब गरमा गया, जब पहली बार MLA बनी मैथिली ठाकुर ने अपनी ही पार्टी के हेल्थ मिनिस्टर से उनके चुनाव क्षेत्र में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल किया। प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए, ठाकुर ने तारडीह ब्लॉक के कुरासन नदियामी में सरकारी अस्पताल की खराब हालत की ओर इशारा किया और चेतावनी दी कि बिल्डिंग असुरक्षित है। हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे के शुरुआती जवाब से असंतुष्ट, जिसमें उन्होंने बिल्डिंग को असुरक्षित के बजाय मरम्मत लायक बताया था, ठाकुर ने उन पर फिर से दबाव डाला और कहा कि असेसमेंट जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता। उन्होंने सदन को बताया कि हेल्थकेयर सर्विस एक छोटे से कमरे में चलाई जा रही हैं, और अस्पताल में अभी कोई MBBS डॉक्टर तैनात नहीं है, जबकि पहले दो थे।
ठाकुर ने साफ किया कि उनकी बात मिनिस्टर पर हमला नहीं थी, बल्कि एक अपील थी, जिसमें उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट में उनके लंबे समय का हवाला दिया और उनसे जनता के हित में काम करने का आग्रह किया। जवाब में, पांडे ने कहा कि सरकार को इस मामले की जानकारी है और उसने कई अस्पतालों के लिए नई बिल्डिंग्स को मंज़ूरी दे दी है। हालांकि, ठाकुर इस भरोसे से राज़ी नहीं हुईं और इस बहस से सदन में थोड़ी देर के लिए माहौल गरमा गया।
ठाकुर ने बातचीत का एक वीडियो शेयर किया, जो जल्द ही वायरल हो गया, और MLA के दखल के लिए सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ़ हुई। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, “पब्लिक हेल्थ के साथ कोई समझौता मंज़ूर नहीं है। इलाके के लोगों को बेहतर, आसानी से मिलने वाली और अच्छी हेल्थ सुविधाएं देना हमारी प्राथमिकता है।” कई यूज़र्स ने कहा कि इस घटना ने एक बड़ी लेकिन अक्सर नज़रअंदाज़ की जाने वाली समस्या को सामने लाया, यह देखते हुए कि असुरक्षित सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग्स सिर्फ़ बिहार तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि देश भर के कई राज्यों को प्रभावित करती हैं।एक यूज़र ने इंस्टाग्राम पर जवाब दिया, “बहुत बढ़िया..और जिस तरह से आपने विनम्रता से असहमति जताई और दोबारा देखने का अनुरोध किया, वह वाकई सही है और तारीफ़ के काबिल है।”
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग