10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Video: अस्पताल नहीं, खंडहर है’: अपनी ही सरकार से भिड़ीं MLA मैथिली ठाकुर, स्वास्थ्य व्यवस्था की खोली पोल

बिहार विधान सभा में मैथिली ठाकुर का स्वास्थ्य मंत्री से पूछा गया प्रश्न तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने सदन में मंत्री को बताया कि हेल्थकेयर सर्विस एक छोटे से कमरे में चलाई जा रही हैं, और अस्पताल में अभी कोई MBBS डॉक्टर तैनात नहीं है

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Feb 10, 2026

मैथिली ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय। फोटो- AI

बिहार विधानसभा के बजट सेशन के दौरान में सरकारी अस्पतालों की खराब हालत का मुद्दा तब गरमा गया, जब पहली बार MLA बनी मैथिली ठाकुर ने अपनी ही पार्टी के हेल्थ मिनिस्टर से उनके चुनाव क्षेत्र में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल किया। प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए, ठाकुर ने तारडीह ब्लॉक के कुरासन नदियामी में सरकारी अस्पताल की खराब हालत की ओर इशारा किया और चेतावनी दी कि बिल्डिंग असुरक्षित है। हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे के शुरुआती जवाब से असंतुष्ट, जिसमें उन्होंने बिल्डिंग को असुरक्षित के बजाय मरम्मत लायक बताया था, ठाकुर ने उन पर फिर से दबाव डाला और कहा कि असेसमेंट जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता। उन्होंने सदन को बताया कि हेल्थकेयर सर्विस एक छोटे से कमरे में चलाई जा रही हैं, और अस्पताल में अभी कोई MBBS डॉक्टर तैनात नहीं है, जबकि पहले दो थे।

 हमला नहीं, बल्कि एक अपील

ठाकुर ने साफ किया कि उनकी बात मिनिस्टर पर हमला नहीं थी, बल्कि एक अपील थी, जिसमें उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट में उनके लंबे समय का हवाला दिया और उनसे जनता के हित में काम करने का आग्रह किया। जवाब में, पांडे ने कहा कि सरकार को इस मामले की जानकारी है और उसने कई अस्पतालों के लिए नई बिल्डिंग्स को मंज़ूरी दे दी है। हालांकि, ठाकुर इस भरोसे से राज़ी नहीं हुईं और इस बहस से सदन में थोड़ी देर के लिए माहौल गरमा गया।

बातचीत का वीडियो वायरल

ठाकुर ने बातचीत का एक वीडियो शेयर किया, जो जल्द ही वायरल हो गया, और MLA के दखल के लिए सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ़ हुई। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, “पब्लिक हेल्थ के साथ कोई समझौता मंज़ूर नहीं है। इलाके के लोगों को बेहतर, आसानी से मिलने वाली और अच्छी हेल्थ सुविधाएं देना हमारी प्राथमिकता है।” कई यूज़र्स ने कहा कि इस घटना ने एक बड़ी लेकिन अक्सर नज़रअंदाज़ की जाने वाली समस्या को सामने लाया, यह देखते हुए कि असुरक्षित सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग्स सिर्फ़ बिहार तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि देश भर के कई राज्यों को प्रभावित करती हैं।एक यूज़र ने इंस्टाग्राम पर जवाब दिया, “बहुत बढ़िया..और जिस तरह से आपने विनम्रता से असहमति जताई और दोबारा देखने का अनुरोध किया, वह वाकई सही है और तारीफ़ के काबिल है।”

ये भी पढ़ें

‘बिना फीस के वकील बन बैठे हैं लोग…’, रोहिणी आचार्य ने किसके लिए कही ये बात
पटना
union budget 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

10 Feb 2026 07:39 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Video: अस्पताल नहीं, खंडहर है’: अपनी ही सरकार से भिड़ीं MLA मैथिली ठाकुर, स्वास्थ्य व्यवस्था की खोली पोल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.