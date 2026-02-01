Video: अस्पताल नहीं, खंडहर है’: अपनी ही सरकार से भिड़ीं MLA मैथिली ठाकुर, स्वास्थ्य व्यवस्था की खोली पोल

बिहार विधानसभा के बजट सेशन के दौरान में सरकारी अस्पतालों की खराब हालत का मुद्दा तब गरमा गया, जब पहली बार MLA बनी मैथिली ठाकुर ने अपनी ही पार्टी के हेल्थ मिनिस्टर से उनके चुनाव क्षेत्र में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल किया। प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए, ठाकुर ने तारडीह ब्लॉक के कुरासन नदियामी में सरकारी अस्पताल की खराब हालत की ओर इशारा किया और चेतावनी दी कि बिल्डिंग असुरक्षित है। हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे के शुरुआती जवाब से असंतुष्ट, जिसमें उन्होंने बिल्डिंग को असुरक्षित के बजाय मरम्मत लायक बताया था, ठाकुर ने उन पर फिर से दबाव डाला और कहा कि असेसमेंट जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता। उन्होंने सदन को बताया कि हेल्थकेयर सर्विस एक छोटे से कमरे में चलाई जा रही हैं, और अस्पताल में अभी कोई MBBS डॉक्टर तैनात नहीं है, जबकि पहले दो थे।