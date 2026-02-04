Video: न कोई बॉडीगार्ड, न कोई काफिला… हवाई चप्पल में ई-रिक्शा से कहां घूम रहे CM नीतीश के बेटे निशांत?

आमतौर पर, मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है और वृंदावन में भी नेताओं या उनके परिवारों के दौरे के दौरान अक्सर भारी सुरक्षा और काफिले देखे जाते हैं। लेकिन निशांत कुमार की यात्रा पूरी तरह से अलग थी। कोई पुलिस एस्कॉर्ट नहीं था, कोई बॉडीगार्ड नहीं था और कोई सुरक्षा घेरा नहीं था। तंग गलियों में, उन्होंने महंगी कारों के बजाय ई-रिक्शा से यात्रा करना पसंद किया।