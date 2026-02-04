4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Video: न कोई बॉडीगार्ड, न कोई काफिला… हवाई चप्पल में ई-रिक्शा से कहां घूम रहे CM नीतीश के बेटे निशांत?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक बार फिर अपनी सादगी के लिए सुर्खियों में हैं। जहां नेताओं के परिवार वाले आमतौर पर भारी सुरक्षा और बड़े काफिले के बिना बाहर नहीं निकलते, वहीं निशांत कुमार वृंदावन की सड़कों पर एक आम भक्त की तरह घूमते दिखे।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Feb 04, 2026

सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार

वृंदावन में सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार (फोटो- सोशल मीडिया)

वृंदावन में बुधवार को एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सबका ध्यान खींचा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपने परिवार के साथ बिना किसी तामझाम, सिक्योरिटी या VIP प्रोटोकॉल के वृंदावन की सड़कों पर घूमते दिखे। निशांत कुमार न तो किसी लग्जरी कार में थे और न ही उनके साथ कोई बॉडीगार्ड था। उन्हें साधारण चप्पल पहनकर ई-रिक्शा में मंदिरों में जाते देखा गया।

आम भक्त की तरह वृंदावन की तीर्थयात्रा

निशांत कुमार कि यह यात्रा पूरी तरह से निजी और आध्यात्मिक थी। वो अपने परिवार के साथ वृंदावन पहुंचे और वहां के कई मंदिरों में गए। उन्हें मंदिर परिसर और तंग गलियों में किसी आम भक्त की तरह घूमते देखा गया। कोई शोर-शराबा नहीं था, न ही किसी को उनके VIP होने का आभास हुआ। उनका व्यवहार बहुत ही सरल और सादगी भरा था।

बिना किसी सुरक्षा के घूमते दिखे निशांत

आमतौर पर, मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है और वृंदावन में भी नेताओं या उनके परिवारों के दौरे के दौरान अक्सर भारी सुरक्षा और काफिले देखे जाते हैं। लेकिन निशांत कुमार की यात्रा पूरी तरह से अलग थी। कोई पुलिस एस्कॉर्ट नहीं था, कोई बॉडीगार्ड नहीं था और कोई सुरक्षा घेरा नहीं था। तंग गलियों में, उन्होंने महंगी कारों के बजाय ई-रिक्शा से यात्रा करना पसंद किया।

चप्पल और साधारण कपड़े पहनकर, वह आम लोगों के साथ इतने घुल-मिल गए कि कई लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाए। वृंदावन में उन्होंने अपने परिवार के साथ कई मंदिरों में दर्शन किया, पूजा-अर्चना की और यमुना नदी के किनारे कुछ शांतिपूर्ण पल बिताए। ई-रिक्शा में उनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

लाइमलाइट से दूर रहते हैं निशांत

गौरतलब है कि 20 जुलाई 1975 को जन्मे नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार आमतौर पर सार्वजनिक मंचों और राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहते हैं। वे बहुत कम मौकों पर सार्वजनिक रूप से नजर आते हैं और निजी जीवन में सादगी पसंद करते हैं। राजनीति में उनकी सक्रियता को लेकर समय-समय पर अटकलें जरूर लगती रही हैं, लेकिन उन्होंने अब तक खुद को इससे अलग ही रखा है।

अच्छी बात है अगर वृंदावन गए हैं तो - तेज प्रताप यादव

इधर, जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बिहार CM के बेटे निशांत कुमार के वृंदावन जाने पर कहा "अच्छी बात है अगर वो वृंदावन गए हैं। उन्हें पहले जाना चाहिए था...हम इन जगहों पर पहले घूम चुके हैं। उन्होंने अब घूमना चालू किया है। पहले घूमे होते तो अब कहीं और उनके चेहरे पर तेजी झलकती। अच्छी बात है अगर वह वृंदावन गए हैं।"

ये भी पढ़ें

‘बिहार में भी एपस्टीन फाइल घूम रही, ज्यादा फड़फड़ाइए मत!’ पप्पू यादव का नेताओं को चैलेंज
पटना
Purnia MP Pappu Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

नीतीश कुमार

Published on:

04 Feb 2026 03:22 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Video: न कोई बॉडीगार्ड, न कोई काफिला… हवाई चप्पल में ई-रिक्शा से कहां घूम रहे CM नीतीश के बेटे निशांत?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.