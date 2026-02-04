‘बिहार में भी एपस्टीन फाइल घूम रही, ज्यादा फड़फड़ाइए मत!’ पप्पू यादव का नेताओं को चैलेंज

यह मामला अमेरिकी बिजनेसमैन जेफरी एपस्टीन के 'सेक्स ट्रैफिकिंग' रैकेट से जुड़ा हुआ है। इन फाइलों में हजारों पन्नों के ईमेल, रिकॉर्डिंग और फ्लाइट लॉग शामिल हैं। इनसे पता चलता है कि कौन से जाने-माने दुनिया के नेता और सेलिब्रिटी एपस्टीन के संपर्क में थे। इन फाइलों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े नामों का भी जिक्र है। अमेरिका में ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास होने के बाद, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में 30 लाख से ज्यादा दस्तावेज सार्वजनिक किए गए। इन खुलासों ने दुनिया भर के ताकतवर लोगों को हिला दिया है।