Video: मां की मौत पर न रिश्तेदार आए, न पड़ोसी… बेटियों ने अर्थी उठाकर श्मशान तक पहुंचाया, खुद दी मुखाग्नि

मां की मौत के बाद दोनों बेटियां गांव की गलियों में घर-घर भटकीं। उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों से अपनी मां की अर्थी को कंधा देने में मदद करने की गुहार लगाई, लेकिन ऐसा लगा जैसे लोगों के दिल पत्थर के हो गए हों। काफी देर बाद आखिरकार दो-तीन लोग आए, और तभी दो बेटियों और दो अन्य लोगों के कंधों पर अर्थी उठाकर श्मशान घाट ले जाया जा सका। वहां बेटियों ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कीं। इस दौरान बेटियों ने खुद ही चिता को आग दी और अपनी मां के प्रति अपना फर्ज निभाया।