2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Video: एक हाथ में हथकड़ी, दूसरे में कलम… जेल से परीक्षा देने पहुंचे दो कैदी, पुलिस पर हमले का है आरोप

जहानाबाद जिले में न्यायिक हिरासत में बंद दो परीक्षार्थी कोर्ट के आदेश पर हथकड़ी लगाकर बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचे।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Feb 02, 2026

बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा

परीक्षा केंद्र के बाहर हथकड़ी में परीक्षार्थी (फोटो- स्क्रीन ग्रैब)

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले दिन जहानाबाद जिले में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। जहां आम तौर पर छात्र एडमिट कार्ड और पेन लेकर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचते हैं, वहीं रत्नी ब्लॉक के शकूराबाद में एक परीक्षा केंद्र पर दो परीक्षार्थी एक हाथ में हथकड़ी और दूसरे हाथ में पेन लेकर पहुंचे। इस नजारे को देखकर परीक्षा केंद्र पर मौजूद छात्र, शिक्षक और अभिभावक कुछ देर के लिए दंग रह गए।

न्यायिक हिरासत से सीधे परीक्षा केंद्र

यह पूरी घटना जहानाबाद जिले के रत्नी ब्लॉक के प्रवेशिका हाई स्कूल, शकूराबाद में हुई। जहां दो परीक्षार्थी,आसिफ अंसारी और बिट्टू कुमार पुलिस सुरक्षा में बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा देने केंद्र पर पहुंचे। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उन पर पुलिस अधिकारियों पर हमला करने का आरोप है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस उन्हें सीधे जेल से परीक्षा केंद्र पर लाई, जबकि उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी।

एक हाथ में हथकड़ी, दूसरे में पेन

जब सोमवार को दोनों छात्र परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, तो उनके एक हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी, जबकि दूसरे हाथ में उनका एडमिट कार्ड और पेन था। इस असामान्य नजारे ने परीक्षा केंद्र पर मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींचा। कई छात्र यह देखकर हैरान थे कि गंभीर आरोपों में जेल में होने के बावजूद दोनों परीक्षार्थियों को परीक्षा देने का मौका दिया गया।

कोर्ट के आदेश से परीक्षा देने की अनुमति मिली

स्कूल प्रबंधन ने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया कोर्ट के स्पष्ट आदेश के तहत की गई। परीक्षा केंद्र के प्रिंसिपल के अनुसार, "कोर्ट के निर्देश पर दोनों छात्रों को पुलिस हिरासत में परीक्षा देने की अनुमति दी जा रही है। परीक्षा की गरिमा और नियमों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें एक अलग कमरे में बिठाया गया है।" दोनों छात्रों ने किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए कड़ी पुलिस निगरानी में पहली पाली की परीक्षा दी।

पहली पाली में बायोलॉजी की परीक्षा

गौरतलब है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षाएं 2 फरवरी से शुरू हुई हैं और 13 फरवरी तक चलेंगी। पहले दिन पहली पाली में बायोलॉजी की परीक्षा हुई। परीक्षा देकर बाहर निकले कई छात्रों ने बताया कि प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत आसान था और परीक्षा अच्छी रही।

कड़ी सुरक्षा में परीक्षा

इंटरमीडिएट परीक्षाओं के पहले दिन पूरे राज्य से अलग-अलग नज़ारे सामने आए। कई सेंटरों पर, सुबह 9 बजे गेट बंद होने के बाद देर से आए छात्रों को अंदर नहीं जाने दिया गया। नालंदा में, कुछ छात्र परीक्षा केंद्र में घुसने के लिए गेट पर चढ़ते दिखे, जबकि बेगूसराय में, कुछ मिनट देर होने पर एंट्री न मिलने के बाद छात्राएं फूट-फूटकर रोती दिखीं।

ये भी पढ़ें

Video: बिहार बोर्ड परीक्षा में 2 मिनट की देरी पर लगा दिया गेट, छात्राओं के छलके आंसू! कहीं हिजाब तो कहीं उतरवाए गए जूते
पटना
bihar board inter exam

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

02 Feb 2026 02:20 pm

Published on:

02 Feb 2026 02:19 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Video: एक हाथ में हथकड़ी, दूसरे में कलम… जेल से परीक्षा देने पहुंचे दो कैदी, पुलिस पर हमले का है आरोप
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.