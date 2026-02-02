Video: एक हाथ में हथकड़ी, दूसरे में कलम… जेल से परीक्षा देने पहुंचे दो कैदी, पुलिस पर हमले का है आरोप

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले दिन जहानाबाद जिले में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। जहां आम तौर पर छात्र एडमिट कार्ड और पेन लेकर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचते हैं, वहीं रत्नी ब्लॉक के शकूराबाद में एक परीक्षा केंद्र पर दो परीक्षार्थी एक हाथ में हथकड़ी और दूसरे हाथ में पेन लेकर पहुंचे। इस नजारे को देखकर परीक्षा केंद्र पर मौजूद छात्र, शिक्षक और अभिभावक कुछ देर के लिए दंग रह गए।