Video: एक हाथ में हथकड़ी, दूसरे में कलम… जेल से परीक्षा देने पहुंचे दो कैदी, पुलिस पर हमले का है आरोप

परीक्षा केंद्र के बाहर हथकड़ी में परीक्षार्थी (फोटो- स्क्रीन ग्रैब)
बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले दिन जहानाबाद जिले में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। जहां आम तौर पर छात्र एडमिट कार्ड और पेन लेकर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचते हैं, वहीं रत्नी ब्लॉक के शकूराबाद में एक परीक्षा केंद्र पर दो परीक्षार्थी एक हाथ में हथकड़ी और दूसरे हाथ में पेन लेकर पहुंचे। इस नजारे को देखकर परीक्षा केंद्र पर मौजूद छात्र, शिक्षक और अभिभावक कुछ देर के लिए दंग रह गए।
यह पूरी घटना जहानाबाद जिले के रत्नी ब्लॉक के प्रवेशिका हाई स्कूल, शकूराबाद में हुई। जहां दो परीक्षार्थी,आसिफ अंसारी और बिट्टू कुमार पुलिस सुरक्षा में बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा देने केंद्र पर पहुंचे। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उन पर पुलिस अधिकारियों पर हमला करने का आरोप है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस उन्हें सीधे जेल से परीक्षा केंद्र पर लाई, जबकि उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी।
जब सोमवार को दोनों छात्र परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, तो उनके एक हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी, जबकि दूसरे हाथ में उनका एडमिट कार्ड और पेन था। इस असामान्य नजारे ने परीक्षा केंद्र पर मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींचा। कई छात्र यह देखकर हैरान थे कि गंभीर आरोपों में जेल में होने के बावजूद दोनों परीक्षार्थियों को परीक्षा देने का मौका दिया गया।
स्कूल प्रबंधन ने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया कोर्ट के स्पष्ट आदेश के तहत की गई। परीक्षा केंद्र के प्रिंसिपल के अनुसार, "कोर्ट के निर्देश पर दोनों छात्रों को पुलिस हिरासत में परीक्षा देने की अनुमति दी जा रही है। परीक्षा की गरिमा और नियमों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें एक अलग कमरे में बिठाया गया है।" दोनों छात्रों ने किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए कड़ी पुलिस निगरानी में पहली पाली की परीक्षा दी।
गौरतलब है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षाएं 2 फरवरी से शुरू हुई हैं और 13 फरवरी तक चलेंगी। पहले दिन पहली पाली में बायोलॉजी की परीक्षा हुई। परीक्षा देकर बाहर निकले कई छात्रों ने बताया कि प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत आसान था और परीक्षा अच्छी रही।
इंटरमीडिएट परीक्षाओं के पहले दिन पूरे राज्य से अलग-अलग नज़ारे सामने आए। कई सेंटरों पर, सुबह 9 बजे गेट बंद होने के बाद देर से आए छात्रों को अंदर नहीं जाने दिया गया। नालंदा में, कुछ छात्र परीक्षा केंद्र में घुसने के लिए गेट पर चढ़ते दिखे, जबकि बेगूसराय में, कुछ मिनट देर होने पर एंट्री न मिलने के बाद छात्राएं फूट-फूटकर रोती दिखीं।
