29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar News: विजिलेंस ने 10 हजार रुपये लेते BEO को किया ट्रैप, शिक्षक से इस काम के लिए ले रहे थे घूस

Bihar News: निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बक्सर में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारी शिक्षक से बकाया एरियर जारी करने के बदले घूस ले रहा था। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 29, 2026

bihar news

विजिलेंस की गिरफ्त में BEO (फोटो- SVU)

Bihar News:बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (Vigilance Bureau) ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस ने बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड में पदस्थापित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी शिक्षक से एरियर की बकाया राशि भुगतान के एवज में घूस मांग रहा था। निगरानी ब्यूरो की इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।

10000 रुपये लेते गिरफ्तार

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की मुख्यालय टीम ने बुधवार 29 जनवरी 2026 को ब्रह्मपुर प्रखंड कार्यालय में छापेमारी कर बक्सर जिला के ब्रह्मपुर प्रखंड के कल्याण पदाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) एकता भाईकेन्द्र लक्की को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए उनके कार्यालय कक्ष से गिरफ्तार किया। इस संबंध में निगरानी थाना कांड संख्या 11/26 दर्ज किया गया है।

टीचर के बकाया भुगतान के लिए रिश्वत की मांग

इस मामले में शिकायतकर्ता स्वर्गीय बबनजी पाठक के बेटे और बक्सर जिले के ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के गयाघाट के रहने वाले सुधीर कुमार पाठक हैं। वह फिलहाल मिडिल स्कूल गयाघाट में टीचर के पद पर कार्यरत हैं। टीचर ने विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी कि BEO उसके 4,63,587 रुपये के बकाया एरियर जारी करने के बदले लगातार रिश्वत की मांग कर रहा है।

जांच के बाद शिकायत सही पाई गई

टीचर की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विजिलेंस ने पहले आरोपों की जांच की। जांच के दौरान, यह साफ सबूत मिले कि आरोपी अधिकारी वाकई बकाया भुगतान के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायत सही पाए जाने के बाद, विजिलेंस पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई और एक जाल बिछाने की योजना बनाई गई।

DSP के नेतृत्व में विशेष ट्रैप टीम का गठन

इस कार्रवाई के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की पुलिस उपाधीक्षक रीता सिन्हा के नेतृत्व में एक विशेष धावादल (ट्रैप टीम) का गठन किया गया। तय रणनीति के तहत शिक्षक को रिश्वत की रकम के साथ कार्यालय भेजा गया। जैसे ही आरोपी ऑफिसर ने 10,000 रुपये की रिश्वत ली, विजिलेंस टीम ने उसे मौके पर ही पैसे लेते हुए पकड़ लिया।

पूछताछ के बाद विशेष न्यायालय में पेशी

गिरफ्तारी के बाद आरोपी BEO से निगरानी ब्यूरो द्वारा पूछताछ की जा रही है। पूछताछ पूरी होने के बाद उसे माननीय विशेष न्यायालय, निगरानी, पटना में प्रस्तुत किया जाएगा। मामले में आगे की जांच जारी है और यह भी खंगाला जा रहा है कि क्या इस तरह की घूसखोरी में अन्य लोग भी शामिल हैं।

जनवरी 2026 में निगरानी की 11वीं प्राथमिकी

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने जानकारी दी है कि जनवरी 2026 में यह भ्रष्टाचार के खिलाफ 11वीं प्राथमिकी है। इनमें से 10 मामले रंगे हाथ ट्रैप से जुड़े हुए हैं, जिनमें अब तक 07 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन कार्रवाइयों में कुल 85,000 रुपये रिश्वत की राशि बरामद की जा चुकी है।

ये भी पढ़ें

SIT से पहले पप्पू यादव का खुलासा: NEET छात्रा का 3 लड़कों ने किया गैंगरेप! पुलिस और नेताओं पर फोड़ा बम
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

29 Jan 2026 06:48 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar News: विजिलेंस ने 10 हजार रुपये लेते BEO को किया ट्रैप, शिक्षक से इस काम के लिए ले रहे थे घूस
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.