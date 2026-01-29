Bihar News: विजिलेंस ने 10 हजार रुपये लेते BEO को किया ट्रैप, शिक्षक से इस काम के लिए ले रहे थे घूस

Bihar News:बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (Vigilance Bureau) ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस ने बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड में पदस्थापित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी शिक्षक से एरियर की बकाया राशि भुगतान के एवज में घूस मांग रहा था। निगरानी ब्यूरो की इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।